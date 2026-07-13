SEP anuncia que ‘La Escuela es Nuestra’ destina 22 mil 694 mdp para escuelas en 2026

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    SEP anuncia que ‘La Escuela es Nuestra’ destina 22 mil 694 mdp para escuelas en 2026
    La SEP informó que el programa La Escuela es Nuestra invertirá 22 mil 694 millones de pesos en 2026 para mejorar la infraestructura de 71 mil 482 planteles educativos mediante recursos entregados directamente a las comunidades escolares. VANGUARDIA/ARCHIVO

El programa La Escuela es Nuestra contará con una inversión de 22 mil 694 millones de pesos durante 2026 para fortalecer la infraestructura de 71 mil 482 escuelas en México

El Gobierno de México anunció que durante 2026 el programa La Escuela es Nuestra ejercerá una inversión de 22 mil 694 millones de pesos para mejorar las condiciones de miles de planteles educativos en todo el país. Los recursos serán entregados directamente a los comités integrados por madres y padres de familia, quienes administrarán el presupuesto destinado a cada escuela.

El anuncio fue realizado durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentaron los avances del programa como parte de la estrategia para fortalecer la educación pública y la infraestructura escolar.

De acuerdo con la información oficial, el recurso ya fue distribuido entre 71 mil 482 planteles educativos, los cuales utilizarán el financiamiento para realizar obras de rehabilitación, mantenimiento y mejora de los espacios donde estudian millones de niñas, niños y jóvenes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/invertira-gobierno-de-sheinbaum-58-mil-415-mdp-en-infraestructura-educativa-durante-2026-JC22132913

LOS RECURSOS BENEFICIARÁN A TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS

La directora general de La Escuela es Nuestra, Pamela López Ruiz, explicó que la inversión alcanzará instituciones de distintos niveles educativos, desde educación inicial hasta media superior, incluyendo centros especializados de atención.

Del total de escuelas beneficiadas, 27 mil 29 corresponden a preescolar, para las cuales se asignaron 6 mil 124 millones de pesos. En el caso de las 21 mil 325 primarias, el monto destinado asciende a 6 mil 576 millones de pesos, mientras que las 15 mil 634 secundarias recibirán 5 mil 282 millones de pesos.

Asimismo, el programa contempla recursos para 5 mil 737 planteles de educación media superior, que contarán con 4 mil 288 millones de pesos; además de mil 346 Centros de Atención Múltiple (CAM), con una inversión de 338 millones de pesos, y 411 planteles de educación inicial, que recibirán 86 millones de pesos.

LAS COMUNIDADES ESCOLARES DEFINEN LAS OBRAS PRIORITARIAS

Uno de los principales distintivos de La Escuela es Nuestra es que los recursos no son administrados directamente por autoridades educativas, sino por las propias comunidades escolares mediante comités conformados por madres y padres de familia.

A través de asambleas, cada comunidad determina cuáles son las necesidades más urgentes del plantel, ya sea la rehabilitación de aulas, mantenimiento de sanitarios, construcción de espacios deportivos, mejoras en instalaciones eléctricas o cualquier otra obra que contribuya al funcionamiento de la escuela.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó previamente que este modelo permite que las decisiones respondan a las necesidades específicas de cada plantel y complementa la inversión federal destinada a la construcción y rehabilitación de escuelas públicas en el país.

AÚN HAY RECURSOS PENDIENTES PARA FORTALECER EL PROGRAMA

Durante la presentación, Pamela López Ruiz informó que todavía existen recursos adicionales contemplados dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, los cuales continuarán destinándose al fortalecimiento de la infraestructura educativa.

La funcionaria precisó que permanece pendiente la aplicación de 26 mil millones de pesos adicionales que forman parte del presupuesto autorizado para seguir impulsando obras de mejora en escuelas públicas durante el ejercicio fiscal correspondiente.

”Los recursos ya fueron entregados a las 71 mil 482 escuelas beneficiadas”, explicó la directora del programa al presentar el avance de una estrategia que busca fortalecer la infraestructura educativa mediante la participación directa de las comunidades escolares.

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DATOS CURIOSOS

· La Escuela es Nuestra entrega directamente los recursos a comités integrados por madres y padres de familia, quienes administran el presupuesto mediante acuerdos tomados en asamblea.

· En 2026, el programa beneficiará a 71 mil 482 planteles educativos en todo México.

· Los preescolares representan el mayor número de escuelas atendidas, con 27 mil 29 planteles.

· Además de escuelas de educación básica y media superior, el programa también contempla apoyos para Centros de Atención Múltiple (CAM) y planteles de educación inicial.

· El Gobierno Federal informó que aún quedan 26 mil millones de pesos contemplados en el Presupuesto de Egresos para continuar fortaleciendo la infraestructura educativa mediante este programa.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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