¿Las supermodelos envejecen o solo editan sus fotografías?

¿Cómo interpretar si no el ferviente entusiasmo generado por la aparición de su nueva portada, que fue una colaboración entre las revistas Vogue de Estados Unidos y del Reino Unido con estilismo de Edward Enninful, fotografía de Rafael Pavarotti, y se subió a Instagram la semana pasada? ¿Las miles de respuestas en las redes sociales, los comentarios, y los emoticonos de palmas y fuego?

No les ayuda a las mujeres de la portada, que se abrieron camino en su momento porque tenían carácter y estaban dispuestas a mostrarlo ; porque no querían ser maniquíes en blanco, como habían sido en general las modelos antes que ellas, sin o individuos con personalidad, actitudes y opiniones propias. El tipo de personalidades que implican expresiones, que con el tiempo registran años y experiencias (alegría, tristeza, risa, furia) en la topografía de un rostro.

Arroja una luz incómoda sobre toda la sesión fotográfica, cuánto hay de real, cuánto de Photoshop, que no beneficia a ninguno de los implicados.

Sin embargo, bajo el coro de amor hay otra corriente de comentarios, cada vez más numerosa, que está menos entusiasmada . Uno en particular se enfocó en señalar lo que muchos espectadores consideran una eliminación atroz de la edad : la promoción de mujeres de 58 años (Linda Evangelista), 57 (Cindy Crawford), 54 (Christy Turlington) y 53 (Naomi Campbell) como dechados de belleza madura cuyos años parecen haber sido borrados de sus rostros. Tan retocadas que parecen más robots generados por inteligencia artificial que personas reales.

Y no les ayuda en nada a las mujeres que las consideran modelos a seguir.

Es sin duda positivo que Vogue, una marca que todavía se posiciona como la biblia de la moda, incluso cuando su dominio de esa posición parece cada vez más tenue, ponga a mujeres en la plenitud de su vida en su portada más importante del año. Incluso si no es exactamente una sorpresa, dado el giro hacia la celebridad, la fascinación cultural más amplia con el apogeo de las supermodelos de la década de 1990, y el hecho de que las cuatro mujeres aparecen en un documental de Apple TV+ sobre sus carreras que se estrenará el próximo mes.

Es cierto que las imágenes de modelos de todas las edades están retocadas (a veces de forma ridícula). También es cierto que, tras ver a Naomi Campbell en persona, puedo decir que no tiene ni una línea en la cara. Y no hay duda de que las antiguas superestrellas tienen un aspecto extraordinario para su edad.

Pero extraordinario no es lo mismo que increíblemente perfecto. Cuando vemos fotos de adolescentes y veinteañeros, es posible engañarse a uno mismo y aceptar la naturaleza imposiblemente impecable de lo que vemos. Treinta años después, es más difícil fingir.

Lo que significa que es difícil no pensar que aquí se perdió una oportunidad de aceptar todos los rasgos distintivos de nuestra humanidad, por no hablar de la transparencia sobre lo que fingimos ser (o no). Arreglar una arruga aquí, unas patas de gallo allá, puede parecer poca cosa. Pero es parte de lo que socava nuestro sentido compartido de la verdad.