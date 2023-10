¿Por qué las mujeres siguen usando tacones de aguja?

La sentencia resonó durante los días del trabajo desde casa y el aislamiento social por la pandemia de coronavirus, pero ha pasado a la cacofonía de la historia. La vuelta a la oficina ha anunciado el regreso de un calzado algo más formal. Y esto a pesar de que hay un consenso entre los podólogos de que los tacones altos y delgados no son buenos para la estructura del esqueleto de ninguna persona.

Entonces, ¿qué pasa? Pues bien, un estudio publicado en la revista BMC Public Health sugiere que, a pesar de los aspectos físicos negativos asociados al uso de tacones, también hay aspectos psicológicos positivos. Aunque los tacones de aguja fuerzan los músculos de la pantorrilla e inclinan la pelvis hacia atrás, lo que desplaza el centro de gravedad hacia delante y ejerce una enorme presión sobre la parte frontal de la planta del pie y la espalda, también alargan las piernas y aumentan la altura, lo que confiere a quien los lleva una sensación de empoderamiento.

De hecho, según Tara Swart, neurocientífica y profesora titular del MIT, nuestra afinidad por los tacones puede estar enterrada en lo más profundo de nuestro subconsciente. En la época de las cavernas, la altura era una ventaja evolutiva que permitía a las mujeres cazadoras-recolectoras alcanzar alimentos que, de otro modo, habrían sido inaccesibles. Además, esa postura con los pechos y el trasero hacia afuera ofrecía una ventaja (por así decirlo) en el juego reproductivo.

“Está codificado en nuestras neuronas y prejuicios”, afirmó Swart.

Cuando llamé a Tamara Mellon, ex directora creativa de Jimmy Choo, fundadora de una marca de zapatos homónima y defensora de los tacones de aguja, para preguntarle por qué se siguen vendiendo tan bien, me contestó: “Los tacones generan un estado de ánimo y un cambio psicológico, como hacer la pose de la Mujer Maravilla para ganar confianza. El lenguaje corporal cambia, los músculos se tensan y no hay nada más poderoso que mirar a alguien a los ojos, en lugar de mirar hacia arriba”.

“Muchas de las mujeres con puestos directivos con las que hablo utilizan los tacones como arma de poder”, añadió. Pero no solo las altas ejecutivas los usan. Cuando Nikki Haley anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, dijo: “Deberían saber esto de mí: no soporto a los acosadores. Y cuando les devuelves el golpe, les duele más si llevas tacones”.