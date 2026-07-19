Los hábitos de los estudiantes exitosos; ¿qué dice la ciencia para mejorar el aprendizaje?

¿Cómo lograr un mejor desempeño académico? Sí, con voluntad, pero también se requiere estrategia. La respuesta, de acuerdo con décadas de investigación en psicología cognitiva y educación, no está en estudiar más horas ni en memorizar información la noche anterior al examen, sino en desarrollar hábitos que favorezcan el aprendizaje a largo plazo. En ese sentido, el éxito escolar depende, en gran medida, de la constancia y de la forma en que se estudia. Incluso, expertos sostienen que los alumnos con mejores resultados no necesariamente son quienes tienen mayor facilidad para aprender, sino aquellos que construyen rutinas que les permiten aprovechar mejor su tiempo y retener el conocimiento.

Uno de los hábitos más importantes es evitar dejar todo para el último momento. El libro Make It Stick: The Science of Successful Learning, escrito por Peter C. Brown, Henry L. Roediger III y Mark A. McDaniel, explica que distribuir el estudio en varias sesiones cortas resulta mucho más efectivo que dedicar una jornada maratónica antes de una evaluación. A esta estrategia se le conoce como aprendizaje espaciado y ayuda al cerebro a consolidar la información con mayor facilidad. Otro hábito común entre los estudiantes con mejores resultados consiste en ponerse a prueba constantemente. En lugar de releer una y otra vez los apuntes, especialistas recomiendan intentar recordar la información sin consultar el material, responder preguntas o explicarle el tema a otra persona. Este proceso fortalece la memoria y permite identificar con mayor claridad qué conocimientos necesitan reforzarse.

El descanso también juega un papel fundamental. Aunque muchos estudiantes recurren a los desvelos para terminar tareas o preparar exámenes, investigaciones de la Harvard Medical School muestran que dormir lo suficiente favorece la consolidación de la memoria y mejora la capacidad de aprendizaje.

En la actualidad, uno de los mayores desafíos para mantener la concentración son las distracciones digitales. Un estudio de la University of Texas at Austin encontró que la simple presencia del teléfono celular, incluso cuando permanece boca abajo o en modo silencioso, reduce la capacidad de concentración. Por ello, alejar el dispositivo durante los periodos de estudio puede traducirse en sesiones más productivas y menos interrupciones. La organización también marca una diferencia. El autor James Clear, en su libro Atomic Habits, explica que las personas logran mantener mejores hábitos cuando estos forman parte de una rutina estable. Tener un horario fijo para estudiar, preparar con anticipación el espacio de trabajo y reducir las distracciones facilita que el estudio deje de depender de la motivación del momento y se convierta en una práctica constante. Aprender de los errores es otro rasgo que comparten los estudiantes exitosos. La psicóloga Carol S. Dweck, autora del libro Mindset, señala que quienes desarrollan una “mentalidad de crecimiento” entienden los tropiezos como oportunidades para mejorar y no como una prueba de falta de capacidad. Esa perspectiva favorece la perseverancia y reduce el miedo a equivocarse. Finalmente, los especialistas coinciden en que el rendimiento académico también está relacionado con el bienestar físico. Dormir las horas necesarias, mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física y hacer pausas durante el estudio contribuyen a un mejor funcionamiento del cerebro y a una mayor capacidad para concentrarse.