Mi alegato por un sexto lenguaje del amor

Me gustaría añadir un sexto, llamémoslo “intimidad de WhatsApp” , para personas como mi familia ampliada y yo, que nos queremos con desesperación pero, a causa de la guerra, no podemos estar juntos.

Lo primero que hice cuando me di cuenta de la realidad fue recuperar el álbum de fotos que mi madre y yo habíamos hecho del que sería nuestro último verano allí. Para mí, Siria había existido menos como país que como una serie de casas pertenecientes a personas como mi tía, mi tío y el primo tercero de mi madre, a quienes no les gustaba que te sentaras en los sofás con la ropa de fuera.

Cuando mi madre y yo miramos la última foto del álbum, en la que aparecemos mi padre, mi hermano y yo en el aeropuerto de Damasco en medio de nuestro montón de maletas, despidiéndonos de la cámara con la mano, se echó a llorar. No podíamos saber entonces lo inquietantes que serían nuestros juguetones ademanes de despedida.

A medida que pasaba el tiempo y la guerra se instalaba en los huesos del país, nuestras familias necesitaban una manera menos seria y más constante de mantenerse en contacto que superara las limitaciones (y los silencios tensos) de las llamadas telefónicas. Así empezó nuestro chat familiar de WhatsApp.

Yo no participé al principio; no tenía edad para tener mi propio teléfono. Pero recibía actualizaciones de mis padres, que me enseñaban las fotos y los videos que compartían los miembros de la familia.

Por nuestra parte, mi madre y mi padre buscaban fragmentos de nuestras vidas en Estados Unidos que merecieran la pena compartir: todo lo ordinario se convertía de repente en extraordinario. Nuestro viaje por carretera de Nueva Jersey a Massachusetts. El agujero en el calcetín de mi hermano que dejaba un único círculo de su pie marrón con suciedad.

Tomar esas fotos era una alegría; los detalles de nuestras vidas adquirían una mayor importancia. El hecho de que hubiera hecho puré un aguacate perfectamente maduro o dibujado una cara en nuestra caja de Kleenex merecía ser documentado. Ir al supermercado se convirtió en una búsqueda muy documentada, ya que grabábamos videos de los ingredientes de la cena de esa noche.

“Nos gustaría que estuvieran aquí con nosotros”, decía mi madre en árabe, el idioma común de nuestra charla de grupo. “‘Yallah’, ven para que puedas comer un poco de esto. Tenemos salsa”.

Cuando cumplí 14 años, conseguí mi propio teléfono y pude unirme al chat de grupo de WhatsApp, un verdadero momento de mayoría de edad para los niños de la diáspora. Allí pude disfrutar de la presencia de mi familia siempre que quise, compartiendo mi día tanto como quise y apagando el teléfono cuando ya era suficiente.

Al principio pensé que tener un modo de conectar con mi familia sería divertido, pero con rapidez se convirtió en otra tarea de mi lista de tareas diarias: lavar los platos, doblar la ropa, enviar una nueva y emocionante calcomanía al chat para comunicarles que, de hecho, no los he olvidado.