Miss Universo expresa su apoyo a la comunidad de inmigrantes a su llegada a Nueva York

La Miss Universo Fátima Bosch expresó este lunes su apoyo y admiración por los inmigrantes y aseguró que hará todo lo que pueda por ellos como reina de belleza, durante la primera visita que hizo al consulado de México en Nueva York, tras ganar el certamen el pasado 21 de noviembre en Tailandia.

La mexicana (Tabasco, 25 años) inició hoy su día asistiendo a una misa en la catedral San Patricio, donde oró ante el altar de la Virgen de Guadalupe, patrona de su país y de América, evento organizado por Fuerza Migrante, un movimiento y plataforma que busca el empoderamiento social y económico de los migrantes mexicanos en EEUU y México, tras lo cual visitó el consulado.

Bosch, que fue recibida por el cónsul Marcos Bucio Mujica, otros diplomáticos y líderes comunitarios, dijo que apoyar a los inmigrantes es una causa “por la que llevo tiempo trabajando” a la vez que expresó su admiración por esta comunidad.

”Es un honor, un gusto estar aquí y saludar a todos nuestros hermanos inmigrantes y decirles que esta es una causa por la que ya llevo tiempo trabajando”, dijo la Miss Universo al dirigirse al grupo de mexicanos que le esperó, muy emocionados y orgullosos por la cuarta mexicana que se alza con el codiciado título de belleza.

”Me gusta mucho apoyarlos porque creo que el coraje de dejar donde vives, a tu familia, lo que fuiste por reinventarte y buscar nuevas oportunidades merece todo nuestro apoyo y admiración, sobre todo que se haga mas visual este tema en todas las platarformas”, dijo en su mensaje en la sala Octavio Paz del consulado en Manhattan.

La reina de belleza, que estudió diseño de moda, vestía un ceñido pantalón negro tipo leggins, zapatos del mismo color y una chaqueta roja con adorno dorado en los puños y llegó sonriente a la sala junto a Bucio Mujica y otro personal del consulado en medio de aplausos, de “viva México” y “viva Fátima”.

En su página de Instagram, hay un mensaje a “todos nuestros hermanos migrantes” en el que anuncia la creación de sudaderas con capuchas “con frases buscando que todos nos solidaricemos con ellos y vean que desde acá (México) les apoyamos”.

”Como diseñadora, siempre he sentido el compromiso de unirme a causas sociales que nos inspiran y nos unen, porque la moda también puede ser una voz de empatía y cambio”, indica el mensaje, publicado hace algunos meses.

”Quiero agradecerles su amor y decirles que tienen todo mi apoyo y todo lo que pueda hacer como Miss Universo realmente lo voy a hacer” indicó y afirmó que “las fronteras no existen, sólo en mapas y el cómo trata un país a las personas que buscan nuevas oportunidades habla mucho de la calidad de ese país”.

Hizo un llamado “abrir puertas” y a “siempre busquemos ayudar a nuestros hermanos y repito: las fronteras existen únicamente en los mapas porque en el corazón no”.

Por su parte, el cónsul explicó a Bosch los servicios que se prestan en la sala Octavio Paz, donde se exhiben obras de arte de artistas mexicanos, se celebran los logros de mexicanos como ella pero también bodas.

Destacó que ella encarna la resiliencia, talento y fuerza de las mexicanas dentro y fuera de su país, le expresó el respeto de la comunidad y también dio un consejo a Bosch, que recién inicia su reinado desde Nueva York, sede de la organización y donde vivirá durante un año: “cuida tu salud, tu paz mental, tu paz interior y saldrás adelante”.

Tras su breve paso por el consulado, Bosch y su comitiva se dirigieron a Naciones Unidas.