Modelaje: El arte de expresar, comunicar y ser tú

La manera de expresar y comunicar un mensaje no tiene una forma particular, se puede percibir y verse plasmada de muchas maneras ; se transmite, se siente y se vive a través de diferentes presentaciones, un ejemplo de ello es el modelaje, que va más allá de lo que podemos ver a simple vista, es un mundo lleno de personas creativas y únicas.

¿Cómo describirías al modelaje?

Para mí el modelaje es una forma de comunicar y una forma de expresión, utilizamos nuestra imagen para vender una idea, un concepto, un estilo o hasta una identidad. Hoy en día en el modelaje no solo buscan una cara bonita, sino también la personalidad y quién eres tú aparte del modelaje.

El modelaje es un mundo lleno de personas creativas y únicas que les he aprendido mucho tanto como a los fotógrafos, diseñadores, maquillistas, etc., ya que el resultado final de la modelo es gracias a la creatividad y talento de todos. Te abre puertas para viajar, conocer muchísimas personas y te forja tu carácter también.

¿Cómo descubriste tu pasión por el modelaje?

Yo siempre fui deportista, jugaba básquetbol y estaba en atletismo, solo me interesaba eso (el deporte) pero la moda y las fotos también me gustaban, me decían que debería de modelar, pero yo estaba muy enfocada en el deporte y no le puse mucha atención a ese tema del modelaje hasta los 16 años me invitaron a una pasarela y lo disfruté mucho; después de esa pasarela empezó esta pasión por el modelaje.

Podrías contarnos cómo fue que incursionaste en este interesante mundo

Un agente de Monterrey vio unos videos míos de mi primera pasarela y me mandó un mensaje que si me interesaría entrar a su agencia y esa fue mi primera agencia de modelaje. Luego me fui a Estados Unidos a jugar básquetbol y estudiar allá, ya no estaba modelando tanto. Después, a los 18, decidí que quería dedicarme a esto del modelaje, pero de tiempo completo y ponerlo más como prioridad porque es algo que me apasiona.