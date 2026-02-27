Mujeres con Bienestar: anuncian nuevo requisito previo al próximo pago

El programa Mujeres con Bienestar en el Estado de México se prepara para realizar un nuevo depósito bimestral dirigido a mujeres de entre 18 y 64 años en condición vulnerable. Sin embargo, autoridades han anunciado un requisito adicional que las beneficiarias deberán cumplir para asegurar la continuidad del apoyo económico. TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... ¿Ya hay calendario de pagos oficial del mes de marzo? Este programa social otorga un respaldo financiero de manera bimestral a través de una tarjeta oficial, con el objetivo de fortalecer la autonomía económica de las mujeres mexiquenses. No obstante, el calendario de pagos ha presentado ajustes en meses recientes, lo que ha generado dudas sobre la fecha exacta del próximo depósito.

¿Cuándo será el próximo pago? A diferencia de otros programas sociales que mantienen fechas fijas, el esquema operativo de Mujeres con Bienestar contempla validaciones periódicas del padrón. De acuerdo con la dinámica aplicada en periodos anteriores, se prevé que el siguiente pago pueda realizarse en marzo de 2026, una vez que el Comité de Bienestar concluya la revisión y actualización de la lista oficial de beneficiarias. Esto significa que el depósito dependerá del cierre administrativo y de la confirmación de datos, por lo que es importante que las mujeres inscritas estén atentas a los avisos oficiales emitidos por las autoridades del Estado de México. El nuevo requisito: Manifiesto de Permanencia El documento anunciado es el llamado Manifiesto de Permanencia, un trámite solicitado por el Gobierno del Estado de México para confirmar que las beneficiarias continúan cumpliendo con los lineamientos del programa. Este manifiesto tiene como finalidad validar que las participantes mantienen las condiciones bajo las cuales fueron incorporadas y que desean seguir formando parte del padrón activo. En otras palabras, funciona como una confirmación formal de que la beneficiaria sigue siendo elegible para recibir el apoyo económico. La entrega o validación del documento deberá realizarse dentro de los periodos establecidos por las autoridades del programa. No cumplir con este requisito podría generar incidencias administrativas que afecten la continuidad del depósito.

¿Qué pasa si no se realiza el trámite? Las beneficiarias que no completen el Manifiesto de Permanencia dentro del plazo indicado podrían ver suspendida temporalmente la cuenta vinculada al apoyo o enfrentar retrasos en el pago correspondiente. Por ello, es fundamental mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y evitar caer en rumores o información no confirmada. Además, este proceso de validación busca asegurar que los recursos públicos lleguen a quienes realmente cumplen con los criterios del programa, fortaleciendo la transparencia y la correcta asignación del apoyo. Recomendaciones para las beneficiarias Si formas parte del programa Mujeres con Bienestar, se recomienda: - Verificar periódicamente los anuncios oficiales del Gobierno del Estado de México. - Tener actualizados tus datos personales y documentación. - Realizar el trámite del Manifiesto de Permanencia en cuanto se habilite el periodo correspondiente. El programa continúa siendo una herramienta clave para apoyar a mujeres en situación vulnerable, pero su permanencia depende del cumplimiento de los lineamientos establecidos. Estar atenta a los requisitos y tiempos oficiales permitirá evitar contratiempos y asegurar la recepción del próximo pago previsto para marzo de 2026.

Publicidad