Mujeres que tienen dificultades para ahorrar el dinero, contar con un diagnóstico de TDAH puede ser muy significativo

En 2021, a los 39 años, mi frustración llegó a tal punto que decidí reunir el dinero para la prueba. Mi diagnóstico me entregó un mapa del paisaje mental en el que había deambulado perdida durante cuatro décadas .

Pero escribir el ensayo y que se hiciera viral no cambió ni un ápice mi dificultad para manejar mi cuenta bancaria . En la construcción de mi casa financiera, seguí viviendo la existencia fracturada de albañil, incendiaria y bombera de mi propio hogar.

Nueva York- Hace siete años, escribí un ensayo en el que describí cómo sería mi vida si no tuviera dificultades para ahorrar dinero. Imaginé la seguridad que me daría tener suficiente dinero ahorrado en caso de emergencia para salir de apuros si tuviera que dejar un empleo o una relación en la que sufriera abusos.

Eso le dejó claro a Hamdani, que padece el trastorno, que en esas plataformas podía abundar la desinformación. Así que decidió hacer una serie de videos educativos breves, que supuso solo servirían como referencia para sus propios pacientes.

Ahora, soy una de sus numerosas seguidoras en redes sociales y consumo contenido relacionado con su libro “Self-Care for People With ADHD” (Autocuidados para las personas con TDAH). Sus videos explicativos en TikTok, además de los de otros creadores, son como una especie de moneda que intercambio con las personas cercanas a mí que tienen TDAH. Nos enviamos mensajes con videos que le dan voz a nuestra experiencia. Algunas veces nos impresiona descubrir que la causa de ciertas dificultades (como mi letra dispareja) se relaciona con nuestro TDAH. También he utilizado los videos para explicarles mi conducta y mi perspectiva a mis amigos y a mi familia.