Nuevo requisito para el acta de nacimiento: así cambia el trámite en México
El acta de nacimiento ahora exige Llave MX y nuevos pasos digitales.
Desde la segunda mitad de 2025, el trámite del acta de nacimiento en México cambió en todo el país. Aunque el proceso sigue siendo digital y relativamente sencillo, ahora incorpora un requisito indispensable que todas las personas deben cumplir para poder obtener este documento oficial, tanto por primera vez como en reimpresiones certificadas.
El ajuste forma parte de la estrategia de digitalización del Gobierno de México, que busca unificar la identidad digital de los ciudadanos y reforzar la seguridad de los trámites en línea. Por ello, ya no basta con contar únicamente con la CURP.
¿Cuál es el nuevo requisito obligatorio?
El cambio más relevante es que ahora es obligatorio contar con una cuenta activa en Llave MX para poder descargar el acta de nacimiento por internet. Esta herramienta funciona como un sistema de identificación digital que valida la identidad del usuario antes de permitir el acceso a documentos oficiales.
Además de la CURP, la plataforma solicita iniciar sesión con Llave MX para confirmar que quien realiza el trámite es el titular de los datos. Sin este paso, el sistema no permite continuar con la solicitud.
¿Para qué sirve el acta de nacimiento?
El acta de nacimiento es uno de los documentos más importantes en México, ya que acredita legalmente el nombre, la nacionalidad y el origen de cada persona. Es indispensable para realizar trámites como:
- Inscripción escolar
- Afiliación a servicios de salud
- Trámite de pasaporte y credencial para votar
- Procesos legales, laborales y notariales
Por ello, mantenerla actualizada y contar con una copia certificada es fundamental.
¿Cómo obtener el acta de nacimiento por internet?
El trámite se realiza exclusivamente a través de la plataforma oficial del Registro Civil. Los pasos son los siguientes:
1. Iniciar sesión con tu cuenta de Llave MX.
2. Seleccionar la opción “Actas de nacimiento”.
3. Ingresar la CURP y los datos de filiación solicitados.
4. Realizar el pago correspondiente según la entidad federativa.
5. Descargar el acta en formato PDF para imprimirla en hoja blanca tamaño carta.
El documento descargado tiene validez oficial ante cualquier institución pública o privada del país.
¿Cuánto cuesta el acta de nacimiento en cada estado?
El costo del trámite varía según la entidad federativa. Estos son los precios vigentes:
- Aguascalientes: $100.00
- Baja California: $243.00
- Baja California Sur: $224.00
- Campeche: $68.00
- Coahuila: $194.00
- Colima: $102.00
- Chiapas: $123.00
- Chihuahua: $128.00
- Ciudad de México: $94.00
- Durango: $158.00
- Guanajuato: $98.00
- Guerrero: $100.00
- Hidalgo: $147.00
- Jalisco: $95.00
- Estado de México: $69.00
- Michoacán: $162.00
- Morelos: $113.00
- Nayarit: $80.00
- Nuevo León: $68.00
- Oaxaca: $131.00
- Puebla: $160.00
- Querétaro: $141.00
- Quintana Roo: $57.00
- San Luis Potosí: $127.00
- Sinaloa: $124.00
- Sonora: $104.00
- Tabasco: $113.00
- Tamaulipas: $114.00
- Tlaxcala: $170.00
- Veracruz: $199.00
- Yucatán: $229.00
- Zacatecas: $110.00
Lo que debes tener en cuenta
Aunque el trámite sigue siendo digital, no contar con Llave MX puede frenar el proceso. Por eso, las autoridades recomiendan crear o actualizar esta cuenta con anticipación para evitar contratiempos cuando se necesite el acta de nacimiento.