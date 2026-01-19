Nuevo requisito para el acta de nacimiento: así cambia el trámite en México

Desde la segunda mitad de 2025, el trámite del acta de nacimiento en México cambió en todo el país. Aunque el proceso sigue siendo digital y relativamente sencillo, ahora incorpora un requisito indispensable que todas las personas deben cumplir para poder obtener este documento oficial, tanto por primera vez como en reimpresiones certificadas.

El ajuste forma parte de la estrategia de digitalización del Gobierno de México, que busca unificar la identidad digital de los ciudadanos y reforzar la seguridad de los trámites en línea. Por ello, ya no basta con contar únicamente con la CURP.

¿Cuál es el nuevo requisito obligatorio?

El cambio más relevante es que ahora es obligatorio contar con una cuenta activa en Llave MX para poder descargar el acta de nacimiento por internet. Esta herramienta funciona como un sistema de identificación digital que valida la identidad del usuario antes de permitir el acceso a documentos oficiales.

Además de la CURP, la plataforma solicita iniciar sesión con Llave MX para confirmar que quien realiza el trámite es el titular de los datos. Sin este paso, el sistema no permite continuar con la solicitud.