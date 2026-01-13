Boleta predial CDMX: cómo reimprimirla en línea o presencial
Guía clara para obtener tu boleta predial en línea o presencial.
Reimprimir la boleta predial es un trámite frecuente cuando necesitas consultar datos catastrales, comprobar información administrativa o contar con un respaldo del documento.
En la Ciudad de México, este proceso puede realizarse tanto en línea como de forma presencial, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Conocer el paso a paso te ayudará a evitar errores, retrasos y visitas innecesarias.
¿Qué es la reimpresión de la boleta predial?
La reimpresión de la boleta predial es un servicio que permite obtener nuevamente el documento oficial que contiene información clave del inmueble: cuenta catastral, datos administrativos, valor catastral y, en su caso, subsidios aplicables al año fiscal correspondiente. Es importante tomar en cuenta que las boletas vencidas solo tienen carácter informativo, por lo que no generan efectos fiscales ni legales.
Además, únicamente pueden reimprimirse boletas emitidas a partir de 2019, siempre que hayan generado impuesto y no cuenten con marcajes especiales que impidan el trámite.
¿Quién puede solicitar la reimpresión?
El trámite puede realizarlo únicamente el propietario que figure como titular de la cuenta catastral. Aplica tanto para personas físicas como para personas morales, siempre que sean contribuyentes y exista disponibilidad del año fiscal que se desea consultar.
Si el nombre del solicitante no coincide con el registrado en la cuenta predial, será necesario acreditar la propiedad del inmueble mediante documentos legales y, cuando aplique, comprobar el interés jurídico.
Requisitos para reimprimir la boleta predial
Los documentos varían según el tipo de contribuyente:
Personas físicas:
- Cuenta catastral
- Identificación oficial vigente del propietario
Personas morales:
- Cuenta catastral
- Constancia de Situación Fiscal vigente
Contar con esta información completa desde el inicio facilita que el trámite se resuelva sin contratiempos.
Cómo reimprimir tu boleta predial en línea
La opción digital es la más práctica para la mayoría de los contribuyentes. El proceso consiste en enviar un correo electrónico con el asunto indicado por la autoridad correspondiente, incluyendo únicamente la cuenta catastral y adjuntando los documentos requeridos.
Una vez validada la información, recibirás una línea de pago, misma que deberás cubrir para continuar el trámite. Tras confirmarse el pago, la boleta predial se envía directamente a tu correo electrónico, concluyendo el proceso sin necesidad de acudir a un módulo físico.
Trámite presencial: lo que debes considerar
Si prefieres hacerlo de forma presencial, puedes acudir al Módulo de Atención Ciudadana ubicado en la colonia Doctores. Ahí deberás presentar los documentos solicitados, realizar el pago correspondiente y, si la información es correcta, recibir la boleta reimpresa el mismo día.
Esta opción es útil si necesitas resolver dudas directamente o si tu caso presenta alguna particularidad administrativa.
Costos y tiempos de respuesta
La reimpresión de la boleta predial tiene un costo de 49 pesos. El documento no cuenta con una vigencia específica, ya que su función principal es informativa o de respaldo.
En situaciones especiales, cuando se requiere una validación adicional, el trámite puede tardar hasta 120 días hábiles, conforme a la normatividad vigente.
Reimprimir tu boleta predial en CDMX es un proceso sencillo si conoces los requisitos y eliges la modalidad que mejor se adapte a tus necesidades. Con la información correcta, puedes evitar complicaciones y obtener tu documento sin contratiempos.