Boleta predial CDMX: cómo reimprimirla en línea o presencial

Reimprimir la boleta predial es un trámite frecuente cuando necesitas consultar datos catastrales, comprobar información administrativa o contar con un respaldo del documento. En la Ciudad de México, este proceso puede realizarse tanto en línea como de forma presencial, siempre que se cumplan ciertos requisitos. Conocer el paso a paso te ayudará a evitar errores, retrasos y visitas innecesarias.

¿Qué es la reimpresión de la boleta predial? La reimpresión de la boleta predial es un servicio que permite obtener nuevamente el documento oficial que contiene información clave del inmueble: cuenta catastral, datos administrativos, valor catastral y, en su caso, subsidios aplicables al año fiscal correspondiente. Es importante tomar en cuenta que las boletas vencidas solo tienen carácter informativo, por lo que no generan efectos fiscales ni legales. Además, únicamente pueden reimprimirse boletas emitidas a partir de 2019, siempre que hayan generado impuesto y no cuenten con marcajes especiales que impidan el trámite. ¿Quién puede solicitar la reimpresión? El trámite puede realizarlo únicamente el propietario que figure como titular de la cuenta catastral. Aplica tanto para personas físicas como para personas morales, siempre que sean contribuyentes y exista disponibilidad del año fiscal que se desea consultar. Si el nombre del solicitante no coincide con el registrado en la cuenta predial, será necesario acreditar la propiedad del inmueble mediante documentos legales y, cuando aplique, comprobar el interés jurídico. Requisitos para reimprimir la boleta predial Los documentos varían según el tipo de contribuyente: Personas físicas: - Cuenta catastral - Identificación oficial vigente del propietario Personas morales: - Cuenta catastral - Constancia de Situación Fiscal vigente Contar con esta información completa desde el inicio facilita que el trámite se resuelva sin contratiempos.