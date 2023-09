¿Conoces los beneficios para nuestra salud y el medio ambiente de la apicultura ecológica?, aquí te los explicamos

La antecesora de la abeja actual era solitaria y ponía los huevos en un nido donde había reservas de comida, pero no se ocupaba de la descendencia. Con el paso de miles de años, la evolución conjunta de las abejas y las flores ha llevado a estos insectos a ser sociales y a agregarse en colonias cada vez mayores , lo que ha aumentado la necesidad de recolectar grandes cantidades de néctar y polen para nutrir a la prole.

La apicultura ecológica tiene como principal objetivo fomentar la sostenibilidad y el cuidado tanto de la colmena como del material que se produce en su interior , y se caracteriza por no utilizar productos químicos y respetar las condiciones de vida de las abejas, asegurando que tengan el espacio necesario, la ventilación adecuada y no lastimarlas al momento de extraer los paneles .

Rubén Mancilla es yerno de Antonio Simón, fundador de la empresa que lleva su nombre y una de las primeras que ha obtenido en España la ‘certificación ecológica’. La relación de esta familia con la apicultura se remonta al año 1897, cuando el bisabuelo de Antonio ya tenía sus colmenas en La Alcarria (Guadalajara, España). Actualmente, su hijo Daniel y Rubén Mancilla, quinta generación de apicultores, se ocupan de las colmenas y de todos los procesos de producción de la miel, hasta su envasado.

Rubén Mancilla explica a EFE las circunstancias bajo las que realizan su trabajo, como es el de la ubicación de las colmenas que, las de ‘Miel Antonio Simón’, se encuentran emplazadas en lugares naturales de especial interés ecológico. En la actualidad, la familia Simón posee más de 20 colmenares repartidos en la Comunidad de Madrid, instalados en sitios de acceso bastante complicado.

“Al ser ecológicas no podemos estar a menos de tres kilómetros a la redonda de ningún cultivo que no sea ecológico ni de una población, es decir, no podemos tener las colmenas donde puedan verse afectadas por pesticidas o contaminación y, sobre todo, durante todo el proceso, las colmenas tienen que estar tratadas de forma ecológica y prescindiendo del uso de antibióticos”.

“Antes de que empiece la temporada hay que preparar las colmenas, que tengan más o menos la misma población de abejas, en ellas les vamos metiendo cera y viendo cómo van creciendo poco a poco y, a medida que crecen, ponemos encima pisos, denominados alzas, que es de donde se recolecta la miel”, afirma Mancilla.

ESMERADO CUIDADO EN LOS COLMENARES

Los colmenares deberán contar con suficientes fuentes de néctar natural, mielada procedente principalmente de las secreciones de savia de los árboles, y polen para las abejas, así como el acceso al agua y vegetación silvestre en un radio de 3 kilómetros.

Una de las particularidades que tiene este proceso ecológico es que, como indica Rubén, “nosotros no recolectamos miel de la colmena, es decir, de la caja inferior, que es la cámara de cría, la casa de las abejas y desde la cual se van poniendo las alzas encima, que son las que quitamos una vez que hayan operculado (opercular: capa de cera, fabricada por las abejas, que sella las celdas del panal) a un 90 %, por lo menos. Recogemos la miel y la dejamos madurar y filtrar”.