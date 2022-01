Frijoles, un mundo de sabores, variedades y texturas en la cocina mexicana

MESOAMÉRICA, SU CUNA

Un estudio publicado en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (PNAS) determinó que el origen de esta planta leguminosa se localiza en Mesoamérica (la parte de México y América Central en que se desarrollaron las grandes culturas prehispánicas).

El frijol, al parecer, fue domesticado en dos regiones, en Los Andes en lo que hoy es Perú y Ecuador, además de México y América Central, y estas variedades tienen un ancestro común en Mesoamérica, según los científicos.

Los frijoles son elemento fundamental de la mesa mexicana, pues están presentes en la mayoría de los ‘antojitos’ (comida callejera), por ejemplo, además de en los sopes, tlacoyos y, por supuesto, en las enfrijoladas, además de las burritas y coyotas de Sonora, los panuchos y salbutes de Yucatán.

Los frijoles se preparan con puerco (cerdo) de diversas regiones del país, y son protagonistas de otro plato tradicional mexicano: los frijoles charros, clásicos del norte de México.

Asimismo pueden cocinarse en olla, fritos o refritos, dando lugar a una amplia variedad gastronómica. Incluso están presentes en la cocina mexicana en algunos postres deliciosos.