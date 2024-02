Opinión: Los estándares tóxicos de belleza pueden heredarse

Para mí , las lecciones sobre el cuidado preventivo de la piel vinieron de las redes sociales, no de mi madre. Me faltaban unos cuantos años para cumplir los 30 y devoraba el contenido de Instagram y series como Top Shelf del blog Into The Gloss de Emily Weiss. Mi régimen de cuidado de la piel se convirtió de repente en una rutina de 10 pasos , cada uno de los cuales prometía belleza y juventud prolongada.

Desde entonces, el auge de TikTok parece haber incrementado el modo en que se consumen e interiorizan los cánones de belleza antienvejecimiento. Muchas chicas y mujeres tienen ahora acceso ilimitado a publicaciones en las redes sociales, donde pueden ver rutinas para el cuidado de la piel, y el “antes y después” de cirugías plásticas.

Las madres son a la vez víctimas y culpables de una cultura que vende a las mujeres la mentira de que no somos suficientes así como somos. Y, sin embargo, si la inseguridad de una madre puede alimentar el autodesprecio de su hija, el amor propio radical de una madre podría proteger e incluso curar a su hija de una cultura tóxica. Cuando pregunto a las pocas amigas que no se han puesto bótox por qué no lo han hecho, me dicen que es porque les encanta cómo envejecen sus madres y cómo lo aceptan. No temen envejecer porque sus madres no lo hacen (o no lo hicieron). Puede que la cultura marque la pauta de unos cánones de belleza inalcanzables, pero las madres y las mujeres que nos rodean tenemos poder para cambiar la trayectoria de las inseguridades y el monólogo interior de nuestras hijas.

Sigo pensando en mi peso todos los días, pero temo que el impacto de las madres antienvejecimiento y la cultura en la que están inmersas sea peor que las lecciones que aprendí mientras crecía. Ojalá hubiera crecido con mujeres que se alimentaban de verdad: madres que comían cuando tenían hambre; madres que comían pan tostado, pasta y pastel de cumpleaños; madres que simplemente comían. Miro el hermoso rostro de mi hija, con las mejillas llenas de mantequilla e inocencia, y quiero que sepa que es suficiente, así como es.