Parejas sin amor: las 5 trampas que las mantienen unidas

El amor no siempre es eterno. Aunque la idea de un romance duradero cautiva a muchos, la realidad es que las relaciones pueden marchitarse, dejando a las parejas en una encrucijada: ¿continuar o terminar?

Este artículo explora cinco razones por las que las personas eligen permanecer en relaciones que ya no les llenan, a pesar de la desilusión.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Importa el goce en las relaciones de pareja?

1. La culpa como grillete emocional: La culpa es una poderosa barrera para la ruptura. El miedo a herir a la otra persona, la sensación de obligación o el pensar que “debemos” algo por el tiempo compartido, encadenan a las personas a relaciones vacías. Sin embargo, como advierte Adrich Chan, psicólogo estadounidense, “priorizar la propia felicidad y el bienestar” es fundamental. En una relación sin amor, la culpa solo genera infelicidad para ambas partes.

2. El yugo de la presión social: Las relaciones no son solo un asunto de dos, sino que también están sujetas a las expectativas de la familia y amigos. El “qué dirán” puede pesar sobre la decisión de terminar una relación, incluso si esta ya no es sana. Chan insiste en que “una relación debe basarse en sentimientos propios y el deseo de querer proseguir, no en lo que piensen los demás”. La presión social no debe ser un factor determinante en la vida personal.

3. El miedo a la soledad como compañero: El terror a estar solo puede ser un poderoso motivador para permanecer en una relación que no funciona. La idea de volver a la soltería, especialmente después de un tiempo considerable en pareja, puede ser aterradora. Sin embargo, es importante recordar que la soledad no tiene que ser un enemigo. Enfocarse en el crecimiento personal y la búsqueda de la propia compañía puede ser el primer paso hacia una vida más plena, dentro o fuera de una relación.

TE PUEDE INTERESAR: Estos son los errores que nunca debes cometer en tu relación amorosa

4. El fantasma del cambio: El miedo a lo desconocido puede ser un obstáculo para la ruptura. La incertidumbre de lo que deparará el futuro puede ser más aterradora que la realidad de una relación disfuncional. Chan compara esta situación con el miedo a cambiar de trabajo: “el cambio puede intimidar, pero aferrarse a lo conocido no siempre es la mejor opción”. Evaluar las prioridades y lo que se busca en una relación puede ayudar a tomar una decisión más clara.

5. La dependencia económica como cadena: En ocasiones, las relaciones se atan no solo por el amor, sino también por la necesidad económica. Compartir un alquiler, un negocio o la dependencia financiera de uno hacia el otro pueden dificultar la ruptura. Sin embargo, el experto recalca que “es necesario buscar la independencia financiera para poder apostar por relaciones donde lo emocional prevalezca sobre lo económico”. La independencia financiera no solo empodera, sino que también permite tomar decisiones más libres en el ámbito sentimental.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuándo es buen momento para ir a terapia de pareja?

Mantenerse en una relación sin amor puede ser una experiencia dolorosa y frustrante. Si te encuentras en esta situación, es importante que te tomes el tiempo para reflexionar sobre tus sentimientos y analizar las razones por las que sigues en la relación. Buscar ayuda profesional puede ser una herramienta útil para tomar decisiones difíciles y construir relaciones sanas.

Recuerda: tu felicidad es lo más importante. No tengas miedo de dar el paso y buscar una vida más plena, incluso si eso significa terminar una relación.