¿Podemos aparentar tener buena salud y ser diagnosticados con alzheimer?

No obstante , muchos especialistas y personas interesadas siguen sin estar convencidos del argumento de recurrir solo a los biomarcadores. La Sociedad Estadounidense de Geriatría ha calificado como prematuros los criterios propuestos y ha señalado el gran porcentaje de los miembros del panel que tienen relación con las industrias farmacéutica y de biotecnología, lo que genera posibles conflictos de interés.

Jack y sus colegas del panel no aconsejan hacer pruebas a personas que no tengan síntomas de deterioro cognitivo. Pero las personas escépticas predicen que es probable que eso suceda de todas maneras. De ser así, una proporción considerable daría positivo en amiloides y, por tanto, tendrían un diagnóstico de alzhéimer.

“Esto se está anticipando, al menos, de cinco a diez años a los acontecimientos”, señaló Eric Widera, un geriatra de la Universidad de California, campus San Francisco, y autor de un editorial muy crítico publicado en la revista The Journal of the American Geriatrics Society.

Algo de historia: el panel emprendió esta labor hace apenas cinco años, después de publicar las últimas directrices para el diagnóstico, debido a que “dos acontecimientos muy importantes exigieron una revisión”, comentó Jack.

En primer lugar, se demostró que las mejores pruebas de sangre para detectar amiloides eran muy precisas, menos invasivas que la punción lumbar y mucho menos caras que los escáneres cerebrales. Además, el aducanumab (nombre de patente: Aduhelm) y el lecanemab (Leqembi), dos medicamentos que eliminan los amiloides del cerebro, recibieron una autorización reglamentaria, aunque no sin una fuerte controversia.

Los estudios demostraron que los fármacos tenían una capacidad moderada, pero estadísticamente considerable, de reducir el avance de los síntomas durante dieciocho meses en quienes presentaban un deterioro cognitivo leve o un alzhéimer leve. (La farmacéutica Biogen va a retirar el aducanumab, pero están en proceso otros medicamentos para reducir el amiloide).

¿Esos avances son suficientes como para, con base en una prueba de sangre que detecta el amiloide, garantizar la posibilidad de diagnosticar a personas sanas con una enfermedad irreversible? Algunos médicos ya están recibiendo esas solicitudes.