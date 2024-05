¿Por qué el ASMR me relaja? Te lo explicamos

Mi experiencia personal con el ASMR

En mi caso personal, el ASMR ha sido una herramienta valiosa para combatir el estrés y el insomnio. Disfruto particularmente de los vídeos ASMR que incluyen susurros suaves, sonidos de la naturaleza y movimientos lentos y repetitivos. Después de ver un vídeo de ASMR, me siento relajado, calmado y listo para dormir.

El ASMR no es para todos

Es importante destacar que el ASMR no funciona para todas las personas. Algunas personas pueden no sentir ningún efecto o incluso encontrar los estímulos desagradables. Si no experimentas ningún efecto positivo con el ASMR, no te preocupes. Existen otras herramientas de relajación que pueden ser más adecuadas para ti.

El ASMR es una herramienta poderosa que puede ayudarte a encontrar paz y relajación en un mundo caótico. Si aún no lo has probado, te invito a que lo hagas. Es posible que descubras un oasis de paz que te ayude a mejorar tu bienestar general.