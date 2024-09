Por qué la pérdida de peso drástica de un youtubero se hizo viral

Por: Madison Malone Kircher

Nikocado Avocado, un youtubero que saltó a la fama en internet por su contenido de “mukbang”, publicó el otro día un video que no se parecía en nada a otros que había compartido en los últimos años.

Antes de volver a su programación habitual, en un video titulado “Dos pasos por delante”, el videobloguero, cuyo nombre real es Nicholas Perry, se quitó una gran cabeza de botarga de panda y reveló lo que parecía ser una drástica pérdida de peso.

“Hoy desperté de un sueño muy largo, y también desperté habiendo perdido 113 kilos de mi cuerpo”, dijo Perry, de 32 años, en el video a sus más de 4 millones de suscriptores.

En una entrevista con The New York Times, mencionó que había pasado los últimos años engañando a los espectadores como parte de una trama que quería llevar a cabo, en parte como una forma de jugar con sus expectativas.

“Llevo dos años publicando estratégicamente videos pregrabados, tanto en YouTube como en TikTok”, escribió en un correo electrónico.

Pero, esperen. ¿Quién es exactamente Nikocado Avocado?

Perry, que reside en Las Vegas, empezó a grabar videos de “mukbang” —el género de videos gastronómicos popularizado en Corea del Sur (“mukbang” se traduce más o menos como “espectáculo de comida”)— hace más de una década. Su contenido despegó cuando se grabó consumiendo grandes porciones de una sola vez, como 10.000 calorías de Cheetos.

¿Por qué el apodo de ‘Avocado’?

En pocas palabras, solía comer muchos aguacates. Perry se inició en YouTube como un creador vegano, pero denunció el estilo de vida en 2016, calificando a los veganos de “desequilibrados, hostiles, militantes y mentalmente inestables”.

¿Y luego qué pasó?

Perry dejó de comer alimentos veganos y empezó a publicar videos en los que comía regularmente grandes raciones de comida rápida. Parecía haber ganado mucho peso y de vez en cuando se grababa subiendo a una báscula.

En sus videos, Perry suele hablar en voz muy alta, decir groserías frente a la cámara y bromear sobre defecarse encima. También ha hablado sobre problemas de salud que desarrolló como resultado de comer en exceso profesionalmente. En los últimos años, otros creadores de contenido en YouTube han hecho videos expresando su preocupación de que Perry estuviera “acabando poco a poco con su vida solo por audiencia” o “comiendo hasta morir”.

¿Sus videos son reales?

En entrevistas anteriores, Perry ha admitido la artificiosidad de sus videos de “mukbang”.

“Todo se basa por completo en un guion”, declaró Perry a la revista Mel en 2021 durante una conversación en la que también habló sobre su canal de OnlyFans. “YouTube ha sido para mí una forma de crear un personaje y ofrecer entretenimiento. Lo que se ve frente a la cámara es completamente exagerado para conseguir clics”.

¿Cómo logró llevar a cabo la revelación de su pérdida de peso?

En su correo electrónico al Times, Perry describió una elaborada treta que incluía trucos de edición y conspiradores. Mientras su cuerpo cambiaba, siguió publicando durante varios años videos en los que aparecía con su peso anterior.

Por ejemplo, Perry dijo que filmó una reseña de una comida de Burger King en 2022, pero la guardó durante un año antes de publicarla.

“Edité los videos para que parecieran recientes, lo que me permitió concentrarme en sanar detrás de escena”, escribió Perry. “Me afeité la cabeza para que la gente no me reconociera en público. Algunos compañeros de YouTube también ayudaron a guardar mi secreto”.

¿Y eso de verdad funcionó?

Eso parece. Muchos comentaristas del video de la revelación expresaron su genuina conmoción y afirmaron que el truco de Perry pasaría a formar parte de la historia de YouTube.

¿Alguien sospechó?

Perry escribió que comenzó este viaje hace dos años, cuando publicó un video de crítica de hamburguesas que iniciaba con un monólogo sobre cómo iba “dos pasos por delante”.

“Este ha sido el mayor experimento social que he conocido, el mayor experimento social de toda mi vida”, dice al principio del video.

Utilizó el mismo monólogo en su video de revelación de pérdida de peso publicado este mes y desde entonces ha cambiado el título del video original de las hamburguesas a “Dos pasos por delante: Original, 2022”. En los comentarios del video de 2022, los espectadores habían especulado que Perry se estaba preparando para revelar que había perdido peso. Años después, esas predicciones parecen haberse hecho realidad.

¿Esto es un fraude?

Algunos en internet han acusado a Perry de fingir su pérdida de peso o de utilizar inteligencia artificial para manipular sus videos. En su correo electrónico al Times, el creador de contenido mantuvo que la pérdida de peso era real y compartió un TikTok reciente de sí mismo posando con un admirador.

“La gran mayoría de la gente parece haber disfrutado del video y están encantados de verme más saludable”, escribió Perry. “Los comentarios han sido muy cariñosos y amables”.

¿Por qué lo hizo?

En su video reciente, Perry sugirió que quería hacerles una broma a sus espectadores: “La gente es la criatura más desquiciada de todo el planeta, y aun así me las he arreglado para ir dos pasos por delante de todos. La broma es para ustedes”.

“Mientras todo el mundo me señalaba y se reía de mí por consumir en exceso, yo tenía el control total todo el tiempo”, puntualizó Perry por correo electrónico. “En realidad, la gente se obsesiona por completo con las personalidades de internet y observa su contenido compulsivamente. Ahí es donde reside un nivel más profundo de consumo excesivo, y es el paralelismo que quería hacer”.

¿Algo más que deba saber?

La mayor parte del video sobre la pérdida de peso fue un ejemplo típico del contenido de Nikocado Avocado. Tras su anuncio, Perry empezó a comer ruidosamente una bandeja gigante de fideos. Dijo que de momento seguiría haciendo videos de “mukbang”. Ah, y hubo otra revelación: filmó el video con un loro verde llamado Noodle, que no había aparecido en ningún contenido de Perry desde hacía años.