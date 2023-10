¿Por qué le tenemos tanto miedo a los niños fantasma?

Javier Pérez Campos: Sí, es cuando comienza realmente este viaje, porque siempre me han interesado los temas de apariciones y las de niños, creo que son especialmente relevantes e icónicas. Pero, además, mi mundo ya no es el mismo, porque me acerco a estos hechos desde la paternidad y de esos miedos que se generan cuando eres padre, en los que tienes una perspectiva diferente.

EFE: ¿En qué sentido?

Javier Pérez Campos: Porque ya no tiene que ver con el miedo en sí hacia lo sobrenatural, sino con el pavor a la pérdida; el miedo a lo más antinatural que puede haber, que es la muerte de un niño, y con ese apego tan especial que se genera.

Además, en esas fechas posteriores al nacimiento de sus retoños, hace tres años, una serie de casualidades en las que dice “no creo demasiado”, pusieron al escritor en contacto con historias de apariciones que protagonizaban pequeños.

Efectivamente, haciendo una investigación en la ciudad de Mérida (Extremadura, oeste de España) me llega al primer relato de un niño fantasma en España. Se trata de la historia del “Niño Augusto”, que se produjo en el siglo VI y que además descubro estando con mi hijo, recién nacido, en los brazos. Todo un presagio... .

EFE: De todos los casos que relata en el libro, ¿cuál es el que le ha causado mayor impresión?

Javier Pérez Campos: El del “Niño Blanco”, un espíritu a quien en ocasiones se le ve cerca de las puertas del cementerio de la localidad de Aceitunilla (Cáceres, Oeste de España). Se trata de la aparición de un recién nacido que hizo estremecer a aguerridos cazadores cuando se describió por primera vez en las crónicas del siglo XVIII. Una aparición que ha seguido repitiéndose hasta el día de hoy, según me han contado testigos. Que no es de extrañar que no esté dentro del recinto, porque antiguamente a los niños que no habían sido bautizados se les enterraba a las puertas de los camposantos y no en su interior.