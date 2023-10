La Biznaga, Coahuila, el mítico pueblo de brujas que busca resurgir

La gente del exterior no conoce que aquí hay una producción de leche y miel de muy buena calidad y que las personas de aquí les gustaría ser conocidas por eso y no por las brujas”

“Esta otra historia sí me consta, hubo un pleito de muchachos y a uno le quebraron los dientes. Su mamá fue a reclamar y el que le tumbó los dientes se burló. La señora, era de esas señoras de antes que le digo, y le dijo que en un tiempo, no sé si 15 días o un mes se iba a morir. Y así pasó, se disparó en la cabeza, sabe si lo volvió loco o que le hizo, pero se mató”.

Para el ex juez ejidal, esa anécdota que relata como un sinónimo de debilidad, es también un sinónimo de charlatanería. “ Tiene una hija enferma. Si es tan poderosa como dice, ¿por qué no la ha curado?”.

VANGUARDIA acudió hasta la casa de Martha Molina donde ya tenía una fila de personas que la esperaban para consulta. Las placas de los vehículos eran foráneas a Coahuila . La señora no se encontraba en el domicilio, había viajado a Saltillo y no tenía hora de llegada, contó su esposo mientras levantaba con una escoba los restos de hojas de pirul del piso, del cuarto donde hacen las limpias.

SUPERSTICIÓN, EL LUCRATIVO MODO DE VIDA DE UNOS CUÁNTOS EN EL PUEBLO

“La superstición es una forma de fe, si te dicen que creas en una piedra sin tener bases, en realidad te dejas llevar por tu necesidad y la gente busca según su necesidad”, aseguró el pastor Genaro Sánchez.

El jerarca cristiano dio a conocer que se hizo indispensable darles a conocer a los pobladores que la hechicería es una mentira, y que las cosas o circunstancias que les ocurren son consecuencias de sus actos.

“Sí es cierto, la maldad sí existe, eso es verdad, y es más, todo ser humano a veces es portador de maldad, pero está en nosotros hacer un cambio”, dijo el pastor quien encasilló la creencia de la hechicería en la ignorancia. “Es falta de conocimiento”.

Coincidió con Ernesto Fuentes en que han encontrado en el templo gallinas y gatos sin vida, y reconoció que algunos miembros de su congregación aún se asustan. Incluso, hay gente en poblados aledaños que también les temen a las personas por ser originarias de La Biznaga.

“En una ocasión le llevé mi vehículo a un mecánico y le dije que era de La Biznaga, y el costo que me había dado lo redujo y dijo: -no con ellos no me meto, y dijo, -a usted se lo voy a dejar muy barato-, pero inmediatamente entendí que era por el temor que tienen y que piensan que incluso hasta nosotros pudiéramos dañarlos”.