¿Porqué no se debe dar miel a los bebés antes de que cumplan un año?

No todo el mundo lo sabe, pero no se debe dar miel a los bebés durante un año. No sumerja el chupón del bebé en miel para hacerlo dormir.

El motivo es el riesgo de botulismo infantil. Un raro síndrome letal. Es una parálisis flácida simétrica descendente: al principio hay una parálisis de los nervios craneales y luego en el resto del cuerpo. En casos severos, también ocurren paro respiratorio y muerte.

Las causas son toxinas producidas por bacterias (Clostridium). Los niños menores de un año de vida pueden tener una microbiota inmadura que no puede contener su crecimiento.

Desde el intestino, las esporas pueden liberar la toxina botulínica que podría llegar a la sangre y al sistema linfático y provocar parálisis. Estos son los síntomas del bolutismo infantil:

Reducción del tono muscular general

Somnolencia aparente

Inquietud

Incontrolabilidad de la cabeza

Dificultad para llorar o alteración de la voz

Expresión facial alterada con falta de expresión

Caída de los párpados

Dilatación de las pupilas

Dificultad para succionar y tragar

Regurgitación aparente

Dificultades para respirar

Estreñimiento (3 días)reducción de la salivación, micción y lagrimeo

Pérdida de los reflejos protectores de las vías respiratorias

El botulismo infantil podría ser una de las causas de muerte súbita. Las esporas bacterianas se pueden ingerir o inhalar. El único alimento que se remonta a casos de botulismo infantil es la miel.

Las esporas de Clostridium pueden ser recolectadas involuntariamente por las abejas y terminar en la miel, donde no pueden germinar, pero sobreviven en el agua. Es por esto que la miel puede tener esporas botulínicas.

Si ocurre en casos comunes en adultos, su flora bacteriana puede hacer frente y evitar la proliferación de Clostridium. Sin embargo, en niños menores de un año, encuentra un intestino débil.

En definitiva, esta es la razón principal por la que se debe evitar la miel en la dieta de los niños menores de un año. Para una dieta saludable es recomendable evitar o limitar fuertemente los azúcares incluso en forma de miel antes de los dos años.