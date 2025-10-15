Profeco lanza alerta por fraudes en estudios de detección de cáncer de mama

Aunque estas prácticas no siempre son ilegales, sí pueden resultar engañosas o confusas , afectando el bolsillo de las personas que buscan cuidar su salud sin gastar de más.

La Profeco enfatiza la importancia de consumir de manera informada y responsable , ya que muchas de estas “ofertas especiales” esconden costos adicionales o condiciones poco claras. Por ejemplo, algunos paquetes con precios bajos pueden incluir cargos extras por:

En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama , la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una alerta preventiva ante el aumento de promociones engañosas en estudios médicos relacionados con la detección temprana de esta enfermedad. Durante octubre, diversas clínicas y laboratorios ofrecen descuentos en mastografías y ultrasonidos, pero no todos estos servicios son lo que prometen.

Profeco pide revisar las promociones antes de contratar servicios médicos

Durante este mes, es común que hospitales y laboratorios aprovechen la demanda de estudios de mama para lanzar campañas con precios atractivos. Sin embargo, Profeco recomienda verificar la veracidad de cada promoción directamente en los sitios oficiales de las instituciones de salud o en sus canales autorizados.

Antes de pagar, la Procuraduría aconseja solicitar el desglose total del costo, confirmar si los precios incluyen la interpretación médica y verificar que el personal esté certificado para emitir un diagnóstico confiable. Estas precauciones son clave para evitar fraudes y garantizar que los resultados sean precisos.

Cuidar tu salud también implica consumir con responsabilidad

La detección temprana del cáncer de mama puede salvar vidas, pero debe realizarse en condiciones seguras, éticas y transparentes. Por eso, Profeco impulsa una cultura de consumo preventivo, invitando a las personas a comparar precios, leer reseñas y despejar dudas antes de elegir dónde realizar sus estudios.

Asimismo, recuerda que cualquier publicidad engañosa o práctica abusiva puede ser denunciada ante Profeco, ya sea por medio del Teléfono del Consumidor (55 5568 8722) o mediante el correo correodenunciapublicitaria@profeco.gob.mx .

En este octubre rosa, la Profeco refuerza su compromiso con el bienestar y los derechos de las y los consumidores, recordando que la lucha contra el cáncer de mama no solo es médica, sino también informativa. Elegir servicios confiables, exigir transparencia y mantenerse alerta ante las promociones engañosas son pasos esenciales para cuidar tanto la salud como la economía familiar.