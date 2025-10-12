Saltillo: taller ‘Con amor me reconstruyo’ promueve empatía y conciencia sobre el cáncer de mama
El Instituto Municipal de las Mujeres y el Voluntariado IMSS realizaron el taller, en el que decenas de mujeres confeccionaron prótesis de mama artesanales y compartieron mensajes de aliento
Con el propósito de brindar esperanza, empatía y acompañamiento a mujeres que han pasado por una mastectomía, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y el Voluntariado IMSS Coahuila realizaron el taller “Con amor me reconstruyo”, en el que se elaboraron prótesis de mama artesanales.
Vanessa Fernández Tonone, directora del IMM, destacó que para el alcalde Javier Díaz González las mujeres son una prioridad y por ello se impulsan políticas públicas y acciones enfocadas en mejorar su calidad de vida.
“El mes de octubre nos invita a visibilizar y crear conciencia sobre el cáncer de mama, una de las principales causas de mortalidad femenina en el mundo. Este taller refleja la solidaridad y la reconstrucción emocional que pueden surgir entre mujeres que comparten una historia común”, expresó.
Durante la jornada, decenas de participantes confeccionaron las prótesis y, al concluir, colocaron mensajes de aliento dedicados a las mujeres que recibirán este apoyo.
Fernández Tonone agradeció la colaboración del Voluntariado IMSS Coahuila y subrayó que este tipo de acciones fortalecen el acompañamiento emocional y físico de las pacientes. “Esto nos habla de reconstrucción, esperanza y empatía; es un regalo muy significativo para quienes atraviesan por esta enfermedad”, añadió.
Asimismo, se reiteró la importancia de la autoexploración y de acudir periódicamente a revisiones médicas para detectar el cáncer de mama a tiempo y recibir el tratamiento adecuado.