Saltillo: taller ‘Con amor me reconstruyo’ promueve empatía y conciencia sobre el cáncer de mama

Saltillo
/ 12 octubre 2025
    Saltillo: taller ‘Con amor me reconstruyo’ promueve empatía y conciencia sobre el cáncer de mama
    Mujeres participantes elaboraron prótesis mamarias artesanales como símbolo de apoyo y empatía hacia quienes enfrentan una mastectomía. FOTO: CORTESÍA

El Instituto Municipal de las Mujeres y el Voluntariado IMSS realizaron el taller, en el que decenas de mujeres confeccionaron prótesis de mama artesanales y compartieron mensajes de aliento

Con el propósito de brindar esperanza, empatía y acompañamiento a mujeres que han pasado por una mastectomía, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y el Voluntariado IMSS Coahuila realizaron el taller “Con amor me reconstruyo”, en el que se elaboraron prótesis de mama artesanales.

$!El taller “Con amor me reconstruyo” fue resultado del trabajo conjunto entre el Instituto Municipal de las Mujeres y el Voluntariado IMSS Coahuila.
El taller “Con amor me reconstruyo” fue resultado del trabajo conjunto entre el Instituto Municipal de las Mujeres y el Voluntariado IMSS Coahuila. FOTO: CORTESÍA

Vanessa Fernández Tonone, directora del IMM, destacó que para el alcalde Javier Díaz González las mujeres son una prioridad y por ello se impulsan políticas públicas y acciones enfocadas en mejorar su calidad de vida.

“El mes de octubre nos invita a visibilizar y crear conciencia sobre el cáncer de mama, una de las principales causas de mortalidad femenina en el mundo. Este taller refleja la solidaridad y la reconstrucción emocional que pueden surgir entre mujeres que comparten una historia común”, expresó.

Durante la jornada, decenas de participantes confeccionaron las prótesis y, al concluir, colocaron mensajes de aliento dedicados a las mujeres que recibirán este apoyo.

$!Autoridades locales resaltaron la importancia de la autoexploración y la detección oportuna del cáncer de mama.
Autoridades locales resaltaron la importancia de la autoexploración y la detección oportuna del cáncer de mama. FOTO: CORTESÍA

Fernández Tonone agradeció la colaboración del Voluntariado IMSS Coahuila y subrayó que este tipo de acciones fortalecen el acompañamiento emocional y físico de las pacientes. “Esto nos habla de reconstrucción, esperanza y empatía; es un regalo muy significativo para quienes atraviesan por esta enfermedad”, añadió.

Asimismo, se reiteró la importancia de la autoexploración y de acudir periódicamente a revisiones médicas para detectar el cáncer de mama a tiempo y recibir el tratamiento adecuado.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

