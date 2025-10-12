Saltillo: taller ‘Con amor me reconstruyo’ promueve empatía y conciencia sobre el cáncer de mama

Con el propósito de brindar esperanza, empatía y acompañamiento a mujeres que han pasado por una mastectomía, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) y el Voluntariado IMSS Coahuila realizaron el taller “Con amor me reconstruyo”, en el que se elaboraron prótesis de mama artesanales. TE PUEDE INTERESAR: Rutas troncales mejoran la movilidad y economía de usuarios: Alcalde de Saltillo

Vanessa Fernández Tonone, directora del IMM, destacó que para el alcalde Javier Díaz González las mujeres son una prioridad y por ello se impulsan políticas públicas y acciones enfocadas en mejorar su calidad de vida. “El mes de octubre nos invita a visibilizar y crear conciencia sobre el cáncer de mama, una de las principales causas de mortalidad femenina en el mundo. Este taller refleja la solidaridad y la reconstrucción emocional que pueden surgir entre mujeres que comparten una historia común”, expresó. Durante la jornada, decenas de participantes confeccionaron las prótesis y, al concluir, colocaron mensajes de aliento dedicados a las mujeres que recibirán este apoyo.