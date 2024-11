$!Profeco: Que no te vean la cara... Con estos tres pasos podrás identificar el queso real del falso

QUESO REAL: CARACTERÍSTICAS Y USO EN LA COCINA

El queso es uno de los alimentos lácteos más apreciados en la gastronomía, destacándose por su sabor suave y versatilidad. Elaborado de forma artesanal o industrial, el queso auténtico proviene de la leche y se caracteriza por sus sabores naturales y frescos. Debido a sus cualidades, este alimento es ampliamente usado en una gran variedad de platillos, que van desde guisados y comida rápida hasta ensaladas y postres.

No obstante, algunos productos comercializados como queso no cumplen con estos estándares. Según la Profeco, el “queso de plástico” imita la textura del queso verdadero, pero se elabora con ingredientes como almidones y gomas que no están presentes en el producto lácteo auténtico. Este tipo de “queso” engañoso no solo carece del sabor característico, sino que también podría no ofrecer los mismos beneficios nutricionales que un queso real.

¿CÓMO IDENTIFICAR EL ‘QUESO DE PLÁSTICO’?

Para ayudar a los consumidores a reconocer el “queso de plástico”, la Profeco y la Revista del Consumidor ofrecen algunas recomendaciones. Estos son los tres aspectos a observar para detectar si el producto es una imitación:

1. Sabor insípido: Al probar un trozo de queso genuino, su sabor suave y fresco es inmediatamente reconocible. Sin embargo, el “queso de plástico” carece de estas características. La Profeco indica que el producto imitación tiende a ser insípido, una señal de que no es un producto lácteo auténtico.

2. Ausencia de olor: El queso real tiene un aroma característico y fresco, propio de su origen lácteo. En contraste, el “queso de plástico” suele carecer de un olor específico o presenta un aroma muy débil, lo cual es una señal de su fabricación con otros ingredientes y no con leche.

3. Textura elástica: La textura del “queso de plástico” es otra señal evidente. La Profeco alerta que este tipo de producto suele ser elástico y gomoso, como si fuera chicle. Además, puede ser difícil de morder, lo cual difiere de la textura más suave y firme del queso original.