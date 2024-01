Si tienes una membresía de Costco y alguien te la pide prestada o en un caso al revés , no la tienes, pero quieres ir a comprar un par de productos a esta tienda y quieres que alguien te la preste, tenemos información importante para ti.

Pero, si te preguntas, ¿puedo usar una membresía de Costco que no está a mi nombre? La respuesta es bastante sencilla. No, no se puede.

De acuerdo con las políticas establecidas por este punto de venta, en ninguna sucursal es posible adquirir productos con una membresía prestada o que no está a tu nombre, ya que estas suscripciones son de uso personal e intransferibles, es decir, solo el titular de la cuenta puede hacer uso legítimo de la misma y disfrutar de todos los beneficios que tiene.

Ahora, ¿qué pasa si uso una membresía Costco que no es mía? Las políticas de uso de membresía son muy claras, por lo que en caso de hacer caso omiso y prestar tu credencial o bien, utilizar una que no es tuya, trae diferentes consecuencias, estas pueden ser:

Advertencia y cancelación de la membresía: Si la tienda detecta que existe este uso indebido de la suscripción, podrá emitir una advertencia al titular y posteriormente, realizar la cancelación de la membresía si es que la infracción se repite o es grave.