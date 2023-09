¿Qué es la superluna de cosecha y cómo verla?

Otoño ya se siente y se ve, no solo por las hojas de los árboles tiradas a nuestro paso, también por el aire frío y por supuesto por la superluna de cosecha, si no sabes qué es y nunca la has visto, no te preocupes, aquí te explicamos todo sobre esta luna imperdible que llegó con el otoño y marca el inicio del mes de octubre.

Dicen que octubre es el mes de las lunas más bonitas y un ejemplo de ellos, es la superluna de cosecha, uno de los eventos astronómicos más esperados y especiales del año, pero en esta ocasión es todavía más esperado, ya que la luna de cosecha coincide con la última superluna del año, en definitiva un fenómeno que no te puedes perder.