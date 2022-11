“Mucha gente tiene la creencia que es obligatorio irse de esta vida dejando hijos, creo que tienen miedo de ser olvidados, tienen miedo de que estén solos en su vejez, también gente asocia la vasectomía con hacerse gay, muchos me comentaron que me había ‘cambiado de bando’. Pero bueno, en redes sociales siempre habrán opiniones de todo tipo”, explicó el joven coahuilense.

¿Qué es la vasectomía?

La vasectomía es un método anticonceptivo permanente o definitivo para el hombre, que consiste en una pequeña operación que se realiza sin bisturí, con anestesia local, por lo que no representa un procedimiento doloroso, aunque pueden presentarse una sensación de tironeo o estiramiento leve.

El procedimiento consiste en cortar los conductos deferentes, sitio por donde pasan los espermatozoides . La bisección se efectúa desde los testículos hasta la uretra, haciendo una punción en la piel de la bolsa escrotal por arriba, a través de la cual se localizan y ligan para finalmente proceder al corte.

Después de una vasectomía , los espermatozoides no pueden salir de los testículos, por lo que un hombre que se haya realizado este procedimiento no puede embarazar a una mujer.

Vasectomía: Mitos y realidades

Son varios los prejuicios que tienen los pacientes antes de realizarse esta intervención:

Cambios en la capacidad sexual

Muchos creen que no tendrán la misma capacidad, lo cual es incorrecto. Esta cirugía está enfocada solo en impedir de manera mecánica el paso de los espermios, por lo que toda la parte hormonal (testosterona) se mantiene intacta. El deseo sexual y la erección, siguen siendo la misma posterior a la cirugía.

Ya no habrá eyaculación

También es falso, los espermios aportan solo el 1% del volumen total de la eyaculación, por lo que después de la cirugía esta sigue siendo la misma. Incluso, es importante y necesario hacer un espermiograma (análisis microscópico del semen) para comprobar la ausencia de espermios una vez hecha la operación.

No es reversible

Es falso, ya que la vasectomía sí se puede revertir, pero es cierto que uno debe enfrentarlo con un procedimiento definitivo. Para revertirla se debe hacer otra cirugía y según el tiempo que haya pasado las tasas de efectividad rondan el 50%. En general se arrepiente un 3% de los pacientes. Es por eso que tienen que estar muy seguros antes de realizarla.

Es una operación dolorosa

La vasectomía se efectúa con anestesia local en los testículos, por lo que no es una operación dolorosa.

El procedimiento, explica el doctor José Siles, consiste en cortar y ligar los conductos deferentes, canales por los cuales se movilizan los espermatozoides del testículo a la uretra. En otras palabras, si bien seguirás produciendo estos gametos, ya no podrán salir junto con el semen.

Previene enfermedades de transmisión sexual

No, la vasectomía no protege al varón de enfermedades de transmisión sexual (ETS) ni tampoco a su pareja.

El motivo es que la vía de contagio de las ETS, también llamadas infecciones de transmisión sexual, puede darse durante el coito por el contacto de piel con piel o a través de las secreciones, explicaron ambos doctores.

Quienes tienen una vasectomía sienten más placer

No depende de una cirugía mejorar o corregir el placer. Sin embargo, se conocen casos de mujeres que reportan que después de que sus parejas se han sometido a la cirugía existe mayor placer para ambas partes y mejora la frecuencia de las relaciones sexuales. Esto puede atribuirse, dicen desde la esfera psicológica, a que existe menor temor de embarazo y se sienten más libres como pareja al no tener que consumir anticonceptivos, pero no guarda relación ninguna con algún efecto físico producido por la cirugía.

La testosterona queda retenida en el cuerpo

La vasectomía no impide la eyaculación, no produce déficit de testosterona ni alteraciones en los niveles de ésta. No tiene ninguna consecuencia hormonal. El semen tendrá el mismo volumen y composición procedente de las secreciones de la próstata y la vesícula seminal. No obstante, los pacientes vasectomizados pasarán a una situación de azoospermia, es decir, ausencia total de espermatozoides en el semen, lo que otorga la efectividad y seguridad como anticoncepción.

¿Dónde hacerse la vasectomía en México?

La vasectomía es gratis en México, por lo que podrás acceder a este método seas o no derechohabiente de alguna institución de salud, ya sea ISSSTE o IMSS. Al menos en cada estado de la República hay 5 unidades para practicar este procedimiento.

¿Qué cuidados se deben tener después de la vasectomía?

Al no ser un procedimiento invasivo, los cuidados que se deben tener después de la vasectomía son únicamente de precaución, se recomienda reposar, porque puede haber molestias o dolor no muy intenso durante los siguientes días. Algunos de los cuidados a seguir, son:

-Utilizar ropa interior que le soporte a los testículos para que no se muevan demasiado.

-Tomar medicamentos para el dolor.

-Aplicar hielo en los genitales en caso de hematomas.

- Evitar hacer esfuerzo físico intenso o hacer ejercicio durante una semana después de la vasectomía.