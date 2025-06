¿Qué significa la anotación “Cancelled without prejudice” en tu visa?

Si al revisar tu visa estadounidense encuentras la frase “Cancelled Without Prejudice” estampada, es normal que te genere preocupación. Sin embargo, esta anotación no implica que hayas cometido una falta ni significa una penalización directa. A continuación, te explicamos qué significa, por qué puede aparecer en tu documento y cómo afecta (o no) a futuros trámites migratorios. TE PUEDE INTERESAR: Visa Americana: Estas son las preguntas más comunes que te harán en la entrevista La frase en inglés “Cancelled Without Prejudice” se traduce como “Cancelado sin perjuicio”. En términos migratorios, esta leyenda indica que la visa fue cancelada sin que exista una sanción o consecuencia legal en contra del titular. Es decir, no afecta tu historial migratorio ni implica una prohibición para solicitar una nueva visa en el futuro. Esta cancelación se hace de manera administrativa y no representa un castigo. El gobierno de Estados Unidos simplemente da por terminada la vigencia de esa visa por motivos técnicos o de procedimiento, pero sin prejuzgar al solicitante.

¿Por qué aparece esta anotación en una visa? Existen varias razones comunes por las que una visa puede ser cancelada sin perjuicio. Algunas de ellas incluyen: Cambio de tipo de visa: Por ejemplo, si tenías una visa de turista (B1/B2) y solicitaste una visa de estudiante (F-1), es posible que la visa anterior se cancele para evitar duplicidades. Error administrativo: Si al momento de la impresión hubo errores en tus datos personales (nombre, pasaporte, nacionalidad), la visa puede ser cancelada para corregir la información. Renovación de pasaporte: Si tu visa aún es válida pero obtienes un nuevo pasaporte, algunas veces al solicitar una nueva visa se cancela la anterior. Decisión del oficial consular: En ciertos casos, durante una entrevista consular el oficial puede decidir cancelar una visa anterior para emitir una nueva con condiciones distintas. ¿Me afecta tener esta anotación? La respuesta corta es no. Tener una visa cancelada “sin perjuicio” no afecta tu elegibilidad para volver a solicitar una visa en el futuro. No se considera una negativa ni un antecedente negativo ante el Departamento de Estado. De hecho, muchas personas viajan con pasaportes que contienen visas antiguas con esta anotación sin que ello represente problema alguno al momento de ingresar a Estados Unidos (siempre que tengan una visa válida en vigor).

¿Qué hacer si tu visa fue cancelada sin perjuicio? Conserva la visa cancelada: No la destruyas. Podría ser útil como respaldo documental en trámites futuros. Solicita una nueva visa si es necesario: Si no cuentas con una visa vigente y necesitas viajar, deberás seguir el proceso regular para obtener una nueva. Consulta con el consulado: Si no sabes la razón de la cancelación, puedes comunicarte con el consulado o embajada donde realizaste el trámite para más claridad. Ver la anotación “Cancelled Without Prejudice” en tu visa no debe ser motivo de alarma. Se trata de una acción administrativa que no impacta negativamente tu historial migratorio. Entender esta leyenda te ayudará a tomar decisiones informadas si necesitas renovar o solicitar una nueva visa para viajar a Estados Unidos.