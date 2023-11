¿Quieres triunfar en todos los aspectos de tu vida? Estos hábitos te ayudarán a lograrlo, según Harvard

Cuando hablamos de éxito solemos materializarlo, es decir, imaginarnos cosas tangibles , como una casa, un título profesional, una familia, un carro, viajes y todo lo que se puede ver o sentir, pero ¿qué pasa si no obtenemos lo material? ¿Es sinónimo de fracaso total en la vida? La realidad es que no, el éxito va mucho más allá y según Harvard, estos hábitos te ayudarán a triunfar en todos los aspectos de tu vida.

2. Permitirse cometer errores: Solemos exigirnos tanto que tenemos miedo a equivocarnos, esa idea puede ser bastante contraproducente, cometer errores nos ayudará a aprender y desarrollar nuevas habilidades y herramientas que nos sirvan para no volvernos a equivocar. Que un error no te frustre ni te dé miedo, es normal, lo importante es transformarlo en un aprendizaje.

1. Salir de la zona de confort: Movernos de aquello que nos molesta, pero de lo que ya estamos acostumbrados porque tenemos la creencia de que “más vale malo conocido que bueno por conocer”, es una terrible decisión de vida que no nos permite arriesgar ni potencializar nuestra capacidad, tomar decisiones importantes de cambio puede llevarnos al camino correcto de vida.

4. Escucha consejos o diferentes puntos de vista: Si pides un consejo, escúchalo, no lo tires por la borda, lo mismo con un punto de vista diferente al tuyo, aprende a tomar lo bueno y desechar aquello que no te funciona o no aplica en tu vida. Dejar a un lado la soberbia y el ego te abrirá puertas y los ojos a nuevos horizontes.

5. No busques la perfección: Buscar la perfección puede ser un grave error que afecte en tu salud física, emocional y mental. Recuerda que cometer errores es parte de la vida, ser flexible es mucho mejor que riguroso y perfeccionista, esto te ayudará a disfrutar de las cosas.

6. Recuerda tus logros alcanzados y planeta los siguientes: Cuando conseguimos lo que queremos, solemos olvidarnos del trabajo que nos costó alcanzarlo, lo damos por hecho y pensamos en el siguiente, dejando de valorar lo que ya tenemos. No está peleado tener nuevos planes, con agradecer los que ya hemos conseguido, al contrario, hacerlo nos hará recordar nuestra capacidad y nos motivará a seguir adelante, trabajando y esforzándonos. Ponte nuevas metas y agradece las que ya tienes.