¿Quieres una relación estable y sana? La psicología dice que no debes aceptar estas 5 cosas

Cosas que nunca debes permitir en tu relación

De acuerdo con Bruce Y. Lee, de Psychology Today, dentro de las relaciones de pareja existen cosas superficiales y sin importancia, las cuales se pueden negociar o cambiar; estas cosas no representan una amenaza ni una razón suficiente para terminar con la relación, pero ojo, también existen otras que deben estar en un gran foco rojo que por nada del mundo debes permitir ni minimizar, ya que podrían poner en riesgo no solo el noviazgo o matrimonio, sino también la integridad individual. Estas son:

1. Faltas de respeto: Es imposible estar con una persona que te falta al respeto o que tú no respetas, no solo se trata de un gran evento tóxico, sino que una persona que no te respeta, ni a tus opiniones, esfuerzos, metas, trabajo, decisiones personales o a tus seres queridos representa un gran foco rojo que no puedes ignorar, ya que es una de las cosas que pueden ser sumamente destructivas. Perder el respeto, es perder uno de los pilares más importantes de las relaciones sanas y positivas.

2. Personalidad incompatible: Bruce Y. Lee, explica que hay temas de incompatibilidad que se pueden solucionar conociendo más a la otra persona o teniendo esas conversaciones “incómodas” y correctas, pero también están aquellas que son imposibles de solucionar, como ideologías o actitudes que no van con la otra persona. Toma en cuenta que tener perspectivas diferentes de la vida pueden provocar muchos problemas imposibles de solucionar.