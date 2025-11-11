Reseña de ‘Mátate, amor’: Jennifer Lawrence rompe los límites en su nuevo papel

Por: Alissa Wilkinson

Una descripción es insuficiente para describir algunas películas, y Mátate, amor, dirigida por Lynne Ramsay, es una de ellas. Una joven pareja, Grace y Jackson, se muda a una casa en el bosque. Tienen un bebé y, en medio de una intensa depresión posparto, Grace empieza a perder el sentido de la realidad; o, podrían decir algunos, comienza a recuperarlo. Esa es la trama.

Pero es como si describieras “El grito” de Edvard Munch como “solo un tipo gritando”: no está mal, exactamente, pero pierde totalmente el sentido. Mátate, amor es lineal pero alusiva; a veces no estás seguro de cuánto tiempo ha pasado, y a veces pasa en un abrir y cerrar de ojos. Sumergidos en la realidad recalentada, claustrofóbica, tediosa y enloquecedora de Grace, nos ahogamos, igual que ella. Es cine de inmersión de cuerpo entero.

Tal vez su historia gire en torno a Grace, pero Mátate, amor gira en torno a Jennifer Lawrence, para quien este parece ser un papel que define su carrera; aunque no es que lo necesitara. Lawrence ha sido una fuerza durante 15 años, pero se perdió de vista durante un tiempo y últimamente ha estado probando su versatilidad, primero con el drama maravillosamente discreto Causeway y luego con la comedia sexual más atrevida Hazme el favor.

Mátate, amor es algo totalmente distinto. Ya has visto papeles de mujeres al borde del abismo; incluso has visto a Lawrence en ellos. (Hay una escena en particular de Mátate, amor que me recordó a ¡Madre! solo por un segundo, y tuve que reírme entre dientes). Pero esas películas suelen convertirnos en observadores de una mujer cuerda que se vuelve loca. Es cierto que esta película nos hace preguntarnos desde el principio si Grace está viendo cosas: el motociclista (LaKeith Stanfield), por ejemplo, que pasa a toda velocidad por delante de la casa. Pero, en este caso, Grace ya es un cable en tensión cuando la conocemos. Es como si los elementos tierra y fuego se hubieran mezclado y moldeado en una mujer. Casi puedes creer que sería un poco errática tanto si sus hormonas estuvieran alborotadas como si no. No está ni cuerda ni loca: simplemente es Grace, y así es ella.

Por eso Jackson se enamoró de ella —él también es un bicho raro— y por eso la defiende durante tanto tiempo, incluso después de que su comportamiento empieza a llamar la atención de su familia. También es por eso que Robert Pattinson es perfecto en su papel, y un complemento ideal para Lawrence. Ambos son actores instintivos e intuitivos. Pero Lawrence es cruda, naturalista y expresiva, mientras que Pattinson es enjuto, comedido y más reactivo. Puedes ver exactamente por qué sus personajes, dos artistas con una idea romántica sobre hacer arte en el bosque, se enamoraron el uno del otro, y exactamente por qué se volverían locos el uno al otro: son como elementos opuestos, tierra y fuego intentando fundirse con aire y agua. Esta casa en el bosque no es el lugar adecuado para que vivan estas personas, pero Jackson creció cerca. Grace bien podría ser una extraterrestre.

Algunos temas que recorren Mátate, amor se sugieren más que se indican abiertamente: la afición de Grace a fingir ser un animal que acecha a su presa, por ejemplo, y la idea de que la locura ronda por estos bosques, o quizá solo por esta casa. Y está la madre de Jackson, Pam (Sissy Spacek, en una interpretación excelente), quien vive a la vuelta de la esquina, en la casa en la que Jackson creció. También ha perdido recientemente a su marido, Harry (Nick Nolte). Su propio y repentino deslizamiento de la realidad es como otro polo para la lucha de Grace, con los dos deambulando en la noche iluminada por la luna, con el tiempo y la realidad patas arriba.

Grace parece, a veces, como si estuviera en una película de otra época; de hecho, durante largos tramos no está del todo claro qué año es, lo que contribuye a la atmósfera onírica de la película. Usa camisones y ropa interior de tela vaporosa, y a veces su larga melena rubia está peinada de un modo que me hizo preguntarme si quería evocar a Catherine Deneuve en Repulsión, o quizá a Brigitte Bardot. Lawrence empezó a rodar la película cuando estaba embarazada de cuatro meses y medio de su segundo hijo, lo que ya de por sí es notable, pero la exigencia física del papel hace que su actuación sea aún más potente. Grace es sexual y violenta y gentil y maternal y salvaje; arranca papel tapiz y se sienta en su refrigerador y grita y le hace bromas al bebé. Decir que es un Tour de force es un cliché muy manido, pero describe bien papeles como éste.

Aunque casi todo el equipo creativo está formado por mujeres, la semilla de Mátate, amor partió —por extraño que parezca— de Martin Scorsese, que leyó la novela de Ariana Harwicz de 2012 en su club de lectura en 2020, la envió a la productora que Lawrence dirige con Justine Ciarrocchi, y dijo que veía a Lawrence en el papel protagonista. Contrataron a la directora Lynne Ramsay, quien escribió la adaptación con Enda Walsh y Alice Birch, avezados dramaturgos y guionistas.

El resultado, al final, es el tipo de película que polariza. Es difícil imaginar que te parezca mediocre, y a algunos les parecerá exasperante. Pero a mí me encantó la primera vez que la vi, y me encantó aún más la segunda. No solo porque da un gran giro y conecta, sino porque es el papel en el que quería ver a Lawrence desde que la vi por primera vez en Invierno profundo hace tantos años. Ver a alguien jugársela por completo y conseguirlo es estimulante. Y cuando una película me hace sentir como si acabara de cruzar a nado un río tormentoso y apenas logré salir con vida, bueno, por eso voy al cine.

