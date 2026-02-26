Semana Santa 2026: Estos días no habrá clases según la SEP

Las vacaciones de Semana Santa 2026 están cada vez más cerca y miles de familias ya comienzan a organizar planes. De acuerdo con el Calendario Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 2026, este periodo representa uno de los descansos más esperados del ciclo escolar, tanto para estudiantes como para docentes.

Aquí te explicamos cuándo inician las vacaciones, qué otros días sin clases habrá en marzo y qué opciones de viaje destacan para esta temporada.

¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa 2026?

Según el calendario oficial de la SEP, las vacaciones de Semana Santa iniciarán el lunes 30 de marzo y concluirán el viernes 10 de abril de 2026. Esto significa dos semanas completas sin clases para educación básica en todo el país.

En términos religiosos, la Semana Santa comenzará el domingo 29 de marzo y terminará el domingo 5 de abril, periodo que conmemora, dentro de la tradición católica, los días previos a la crucifixión y resurrección de Cristo. Sin embargo, el receso escolar abarca días adicionales, permitiendo mayor margen para descanso y convivencia familiar.