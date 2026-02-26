Semana Santa 2026: Estos días no habrá clases según la SEP

+ Seguir en Seguir en Google
Vida
/ 26 febrero 2026
    Semana Santa 2026: Estos días no habrá clases según la SEP
    Las vacaciones de Semana Santa 2026 están cada vez más cerca y miles de familias ya comienzan a organizar planes. Foto: Pexels

Fechas oficiales de descanso y destinos favoritos para viajar.

Las vacaciones de Semana Santa 2026 están cada vez más cerca y miles de familias ya comienzan a organizar planes. De acuerdo con el Calendario Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 2026, este periodo representa uno de los descansos más esperados del ciclo escolar, tanto para estudiantes como para docentes.

TE PUEDE INTERESAR: ¿De qué día a qué día serán las vacaciones de Semana Santa 2026?

Aquí te explicamos cuándo inician las vacaciones, qué otros días sin clases habrá en marzo y qué opciones de viaje destacan para esta temporada.

¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa 2026?

Según el calendario oficial de la SEP, las vacaciones de Semana Santa iniciarán el lunes 30 de marzo y concluirán el viernes 10 de abril de 2026. Esto significa dos semanas completas sin clases para educación básica en todo el país.

En términos religiosos, la Semana Santa comenzará el domingo 29 de marzo y terminará el domingo 5 de abril, periodo que conmemora, dentro de la tradición católica, los días previos a la crucifixión y resurrección de Cristo. Sin embargo, el receso escolar abarca días adicionales, permitiendo mayor margen para descanso y convivencia familiar.

$!Las vacaciones de Semana Santa iniciarán el lunes 30 de marzo y concluirán el viernes 10 de abril de 2026.
Las vacaciones de Semana Santa iniciarán el lunes 30 de marzo y concluirán el viernes 10 de abril de 2026. Foto: Pexels

Días sin clases antes de Semana Santa

Antes de llegar al periodo vacacional, marzo todavía contempla algunos descansos importantes en el calendario escolar:

27 de febrero: Junta de Consejo Técnico Escolar, día sin clases para estudiantes.

13 de marzo: Suspensión por registro o descarga administrativa de calificaciones.

26 de marzo: Suspensión vinculada al puente por el natalicio de Benito Juárez (21 de marzo).

Estos días representan oportunidades adicionales de descanso para el alumnado, aunque en algunos casos los docentes deben asistir a actividades administrativas.

Tener claridad sobre estas fechas permite a madres, padres y tutores planificar mejor actividades, viajes o ajustes laborales.

Destinos más visitados en Semana Santa

La temporada vacacional de Semana Santa es una de las más fuertes para el turismo en México. Se proyecta que la ocupación hotelera supere el 90% en varios destinos del país, especialmente en playas y ciudades con tradición religiosa.

$!Marzo todavía contempla algunos descansos importantes en el calendario escolar.
Marzo todavía contempla algunos descansos importantes en el calendario escolar. Foto: Pexels

Playas y destinos costeros

Las playas encabezan la lista de preferencias para quienes buscan sol y descanso:

- Riviera Maya y Cancún: Referentes del Caribe mexicano por su infraestructura hotelera y actividades acuáticas.

- Acapulco, Guerrero: Clásico destino del centro del país.

- Puerto Vallarta, Jalisco: Punto clave del Pacífico con alta demanda nacional e internacional.

- Mazatlán, Sinaloa: Reconocido por su malecón y ambiente festivo.

- Tamaulipas: Playas como Barra del Tordo y cenotes en Aldama ganan popularidad rumbo a 2026.

Planifica con anticipación

Conocer las fechas oficiales del calendario escolar SEP 2026 permite anticipar reservas, organizar presupuestos y evitar contratiempos. Semana Santa es una de las temporadas con mayor movilidad en el país, por lo que planear con tiempo puede marcar la diferencia entre un viaje estresante y unas vacaciones realmente disfrutables.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Semana Santa
Vacaciones
estudiantes

Localizaciones


México

Organizaciones


SEP

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Destacan autoridades coordinación absoluta como un elemento clave para el cumplimiento de metas.

Ernestina Godoy refuerza coordinación tras visita a subsede de la FGR en Monclova
(IMAGEN ILUSTRATIVA) El fortalecimiento de las corrientes de viento, con ráfagas estimadas entre 40 y 50 km/h, así como el arrastre de polvo proveniente de Coahuila y del sur de Texas, generan contaminación en Nuevo León.

Polvo proveniente de Coahuila y Texas contamina el aire de Nuevo León
Coahuila es una de las entidades en donde las carpetas de investigación se concentran en la venta de estupefacientes.

Coahuila, sexto estado donde más se combate el narcomenudeo
La autoridad exhortó a la ciudadanía a no adquirir estos terrenos por tratarse de una oferta ilegal.

Alertan en Saltillo sobre oferta ilegal de lotes en colonia Loma Blanca
El Rock Jude Fest reunirá en el Auditorio Saltillo a destacados músicos mexicanos para rendir homenaje a bandas icónicas como Queen, The Beatles y David Bowie.

Leonardo de Lozanne, Denisse Gutiérrez y más llegan a Saltillo con un tributo a Pink Floyd, Queen, The Beatles, David Bowie y Blondie

Deforma electoral, creación morenista

Deforma electoral, creación morenista
Trump y sus méritos inflados

Trump y sus méritos inflados
true

La guarida de ‘El Mencho’; ¿un fugitivo o un capo en retiro?