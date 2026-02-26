Semana Santa 2026: Estos días no habrá clases según la SEP
Fechas oficiales de descanso y destinos favoritos para viajar.
Las vacaciones de Semana Santa 2026 están cada vez más cerca y miles de familias ya comienzan a organizar planes. De acuerdo con el Calendario Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 2026, este periodo representa uno de los descansos más esperados del ciclo escolar, tanto para estudiantes como para docentes.
Aquí te explicamos cuándo inician las vacaciones, qué otros días sin clases habrá en marzo y qué opciones de viaje destacan para esta temporada.
¿Cuándo inician las vacaciones de Semana Santa 2026?
Según el calendario oficial de la SEP, las vacaciones de Semana Santa iniciarán el lunes 30 de marzo y concluirán el viernes 10 de abril de 2026. Esto significa dos semanas completas sin clases para educación básica en todo el país.
En términos religiosos, la Semana Santa comenzará el domingo 29 de marzo y terminará el domingo 5 de abril, periodo que conmemora, dentro de la tradición católica, los días previos a la crucifixión y resurrección de Cristo. Sin embargo, el receso escolar abarca días adicionales, permitiendo mayor margen para descanso y convivencia familiar.
Días sin clases antes de Semana Santa
Antes de llegar al periodo vacacional, marzo todavía contempla algunos descansos importantes en el calendario escolar:
27 de febrero: Junta de Consejo Técnico Escolar, día sin clases para estudiantes.
13 de marzo: Suspensión por registro o descarga administrativa de calificaciones.
26 de marzo: Suspensión vinculada al puente por el natalicio de Benito Juárez (21 de marzo).
Estos días representan oportunidades adicionales de descanso para el alumnado, aunque en algunos casos los docentes deben asistir a actividades administrativas.
Tener claridad sobre estas fechas permite a madres, padres y tutores planificar mejor actividades, viajes o ajustes laborales.
Destinos más visitados en Semana Santa
La temporada vacacional de Semana Santa es una de las más fuertes para el turismo en México. Se proyecta que la ocupación hotelera supere el 90% en varios destinos del país, especialmente en playas y ciudades con tradición religiosa.
Playas y destinos costeros
Las playas encabezan la lista de preferencias para quienes buscan sol y descanso:
- Riviera Maya y Cancún: Referentes del Caribe mexicano por su infraestructura hotelera y actividades acuáticas.
- Acapulco, Guerrero: Clásico destino del centro del país.
- Puerto Vallarta, Jalisco: Punto clave del Pacífico con alta demanda nacional e internacional.
- Mazatlán, Sinaloa: Reconocido por su malecón y ambiente festivo.
- Tamaulipas: Playas como Barra del Tordo y cenotes en Aldama ganan popularidad rumbo a 2026.
Planifica con anticipación
Conocer las fechas oficiales del calendario escolar SEP 2026 permite anticipar reservas, organizar presupuestos y evitar contratiempos. Semana Santa es una de las temporadas con mayor movilidad en el país, por lo que planear con tiempo puede marcar la diferencia entre un viaje estresante y unas vacaciones realmente disfrutables.