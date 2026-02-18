¿De qué día a qué día serán las vacaciones de Semana Santa 2026?

Las vacaciones de Semana Santa son uno de los periodos más esperados del año, especialmente para estudiantes y familias que planean descansar o viajar. Sin embargo, también surgen dudas entre trabajadores sobre si estos días son obligatorios de descanso. Aquí te explicamos qué dice el calendario oficial y qué aplica en el ámbito laboral. TE PUEDE INTERESAR: Miércoles de Ceniza: Por qué no se debe comer carne HOY según la Iglesia Católica De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones de Semana Santa 2026 iniciarán el lunes 30 de marzo y concluirán el viernes 10 de abril. El regreso a clases será el lunes 13 de abril, luego del fin de semana.

¿Cuánto duran las vacaciones escolares? El periodo contempla dos semanas completas sin clases para educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria que se rigen por el calendario oficial. En total, son 10 días hábiles de descanso, además de los fines de semana correspondientes. Es importante verificar con cada institución, ya que algunas escuelas privadas o universidades pueden manejar calendarios distintos. ¿Semana Santa es descanso obligatorio para trabajadores? A diferencia del calendario escolar, la Ley Federal del Trabajo no contempla Jueves Santo ni Viernes Santo como días de descanso obligatorio. Esto significa que, en términos legales, los trabajadores deben laborar normalmente, salvo que la empresa otorgue esos días como prestación adicional o acuerdo interno. En México, los días de descanso obligatorio están claramente establecidos en la ley, y Semana Santa no forma parte de ellos. Por ello, si un trabajador desea ausentarse durante esos días, deberá solicitar vacaciones o un permiso previo, conforme a las políticas de su centro laboral. ¿Qué pasa si la empresa sí da esos días? Algunas empresas, especialmente en el sector privado, otorgan Jueves y Viernes Santo como días de descanso por tradición o decisión corporativa. En esos casos, no se consideran días festivos oficiales, sino beneficios internos. Si se trabaja en esos días, el pago no es triple, como ocurre en los días festivos obligatorios, sino normal, salvo que el contrato indique lo contrario.