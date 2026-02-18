¿De qué día a qué día serán las vacaciones de Semana Santa 2026?

Vida
/ 18 febrero 2026
    ¿De qué día a qué día serán las vacaciones de Semana Santa 2026?
    Portrait of smiling family at beach. Happy relatives looking at camera, showing victory sign. Family, vacation, outdoor activity concept

Conoce las fechas de Semana Santa 2026 y qué días son obligatorios para trabajadores.

Las vacaciones de Semana Santa son uno de los periodos más esperados del año, especialmente para estudiantes y familias que planean descansar o viajar. Sin embargo, también surgen dudas entre trabajadores sobre si estos días son obligatorios de descanso. Aquí te explicamos qué dice el calendario oficial y qué aplica en el ámbito laboral.

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones de Semana Santa 2026 iniciarán el lunes 30 de marzo y concluirán el viernes 10 de abril. El regreso a clases será el lunes 13 de abril, luego del fin de semana.

Las vacaciones de Semana Santa 2026 iniciarán el lunes 30 de marzo y concluirán el viernes 10 de abril.

¿Cuánto duran las vacaciones escolares?

El periodo contempla dos semanas completas sin clases para educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria que se rigen por el calendario oficial. En total, son 10 días hábiles de descanso, además de los fines de semana correspondientes.

Es importante verificar con cada institución, ya que algunas escuelas privadas o universidades pueden manejar calendarios distintos.

¿Semana Santa es descanso obligatorio para trabajadores?

A diferencia del calendario escolar, la Ley Federal del Trabajo no contempla Jueves Santo ni Viernes Santo como días de descanso obligatorio. Esto significa que, en términos legales, los trabajadores deben laborar normalmente, salvo que la empresa otorgue esos días como prestación adicional o acuerdo interno.

En México, los días de descanso obligatorio están claramente establecidos en la ley, y Semana Santa no forma parte de ellos. Por ello, si un trabajador desea ausentarse durante esos días, deberá solicitar vacaciones o un permiso previo, conforme a las políticas de su centro laboral.

¿Qué pasa si la empresa sí da esos días?

Algunas empresas, especialmente en el sector privado, otorgan Jueves y Viernes Santo como días de descanso por tradición o decisión corporativa. En esos casos, no se consideran días festivos oficiales, sino beneficios internos. Si se trabaja en esos días, el pago no es triple, como ocurre en los días festivos obligatorios, sino normal, salvo que el contrato indique lo contrario.

Iakov Filimonov

¿Por qué cambian las fechas cada año?

La Semana Santa no tiene una fecha fija en el calendario, ya que depende del calendario litúrgico. Se celebra el domingo posterior a la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Por ello, cada año puede variar entre marzo y abril.

En 2026, el calendario marca que la Semana Santa se celebrará durante los primeros días de abril, lo que determinó que el periodo vacacional escolar inicie el 30 de marzo y abarque parte de ese mes y de abril.

Planeación anticipada: clave para evitar contratiempos

Saber que las vacaciones escolares serán del 30 de marzo al 10 de abril de 2026 permite a las familias organizar viajes y actividades. Sin embargo, los trabajadores deben considerar que no todos esos días serán inhábiles en el ámbito laboral.

Si se planea salir de viaje durante Semana Santa, lo recomendable es solicitar vacaciones con anticipación para asegurar disponibilidad y evitar complicaciones administrativas.

En conclusión, mientras estudiantes tendrán dos semanas de descanso oficial, los trabajadores deberán revisar su contrato y políticas internas, ya que Semana Santa no es considerada periodo obligatorio de descanso por ley en México.

Temas


Semana Santa
Vacaciones
trabajadores

Localizaciones


México

Organizaciones


SEP

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

