Ser mamá es un acto colectivo: Lala reconoce a la red de apoyo que lo hace posible
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Más del 80% de los hogares en México celebran el Día de las Madres como uno de los momentos más significativos del año
CIUDAD DE MÉXICO.- En México, ser mamá es una experiencia que se vive como acto colectivo. Por ello, Lala presenta su campaña de Día de las Madres: “Las Otras Mamás”, una iniciativa que reconoce a todas aquellas mujeres que forman parte del sistema de apoyo de las mamás.
Detrás de cada mamá existe una red de apoyo que acompaña, enseña y sostiene: la abuela que comparte su experiencia, la amiga que escucha, la vecina que apoya o la madre que inspira. Porque en México, criar también es un acto colectivo.
“Las Otras Mamás” busca compartir historias reales y diversas, bajo un formato experimento social, mamás mexicanas comparten sus historias poderosas y reconocen a sus redes de apoyo. Este día, Lala celebra a todas las mamás, a las que saben pedir ayuda y a las que siempre están para darla porque cuando tú ves el vaso medio vacío, siempre hay otra mamá que te ayuda a llenarlo.
“En Lala creemos que nutrir va mucho más allá de lo que ponemos en la mesa. Es formar parte de la vida diaria de las familias. Sabemos que detrás de cada mamá hay una red que la sostiene, y por eso hoy no solo celebramos a las mamás, sino que reconocemos a todo ese ecosistema que hace posible el cuidado, el aprendizaje y el amor en cada hogar. Nuestro compromiso es seguir acompañando a las familias mexicanas, ofreciendo productos de calidad para nutrirlas todos los días”, señaló Claudia Reyes, directora de Marketing de Grupo Lala.
Como parte de la campaña, Lala invita a las personas a sumarse a la conversación, compartir sus historias y reconocer a esas otras mamás que han sido clave en su camino, etiquetándolas y visibilizando su impacto.
Este Día de las Madres, la marca va más allá de la celebración tradicional para reconocer a todo el ecosistema que hace posible la maternidad: quienes cuidan, enseñan, apoyan y están presentes día a día. Con “Las Otras Mamás”, la marca refuerza su propósito de nutrir a las familias mexicanas, entendiendo las dinámicas reales que construyen su bienestar. Reconociendo que detrás de cada mamá hay una red, un legado y un sistema de apoyo. Porque estar presente en los hogares también implica reconocer a quienes los hacen posibles.