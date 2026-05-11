Saltillo prepara seis semanas de festival con ‘La FINA’ y el ‘Fut Fest’
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La cartelera cultural contempla la expansión de actividades a colonias y zonas rurales, con eventos gratuitos en centros comunitarios y espacios públicos
El alcalde Javier Díaz González reveló una ambiciosa cartelera cultural y recreativa para Saltillo, que integrará el tradicional Festival Internacional de las Artes (FINA) con un nuevo evento denominado “Fut Fest”, extendiendo las festividades por casi seis semanas consecutivas.
Buscando maximizar el presupuesto y la oferta artística, “La FINA” iniciará el 14 de junio y concluirá el 5 de julio. Por su parte, el “Fut Fest”, inspirado en el Mundial de Futbol, arrancará el 11 de junio en el Biblioparque Norte y se mantendrá vigente hasta el 19 de julio.
“Vamos a arrancar la FINA el 14 de junio para poder terminar hasta el 5 de julio, son prácticamente seis semanas. El Fut Fest lo vamos a arrancar el 11 de junio para terminar cuando termina el mundial, que es el 19 de julio”, detalló el munícipe.
El alcalde explicó que los eventos no se limitarán a los teatros tradicionales, sino que se llevarán espectáculos artísticos a colonias, ejidos y centros comunitarios, con el objetivo de acercar la cultura a todos los sectores de Saltillo de manera gratuita.
Finalmente, Díaz González destacó la colaboración con Monterrey en materia turística para aprovechar el flujo de visitantes internacionales, ofreciendo actividades deportivas, artísticas y culturales durante toda la temporada veraniega.