Saltillo prepara seis semanas de festival con ‘La FINA’ y el ‘Fut Fest’

Buscando maximizar el presupuesto y la oferta artística, “La FINA” iniciará el 14 de junio y concluirá el 5 de julio. Por su parte, el “Fut Fest”, inspirado en el Mundial de Futbol, arrancará el 11 de junio en el Biblioparque Norte y se mantendrá vigente hasta el 19 de julio.

El alcalde Javier Díaz González reveló una ambiciosa cartelera cultural y recreativa para Saltillo , que integrará el tradicional Festival Internacional de las Artes (FINA) con un nuevo evento denominado “Fut Fest”, extendiendo las festividades por casi seis semanas consecutivas.

“Vamos a arrancar la FINA el 14 de junio para poder terminar hasta el 5 de julio, son prácticamente seis semanas. El Fut Fest lo vamos a arrancar el 11 de junio para terminar cuando termina el mundial, que es el 19 de julio”, detalló el munícipe.

El alcalde explicó que los eventos no se limitarán a los teatros tradicionales, sino que se llevarán espectáculos artísticos a colonias, ejidos y centros comunitarios, con el objetivo de acercar la cultura a todos los sectores de Saltillo de manera gratuita.

Finalmente, Díaz González destacó la colaboración con Monterrey en materia turística para aprovechar el flujo de visitantes internacionales, ofreciendo actividades deportivas, artísticas y culturales durante toda la temporada veraniega.