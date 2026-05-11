POLITICÓN: Delia Hernández y Morena: el uso de la violencia de género como estrategia política

I. SIN DISTINGOS Muy requerido en las últimas horas ha estado el equipo que comanda Francisco Martínez Ávalos que, en menos de una semana, ha debido intervenir para clausurar un segundo antro, debido a que se registró un incidente que provocó lesiones en varios parroquianos. El nombre del establecimiento, “Not In The Mood Antisocial Club”, aparece como un dato anecdótico, pues sin duda que no estuvo en la onda la madrugada de este domingo, pues quienes lo administran, según nos dicen, intentaron “charolear” para evitar la sanción. Sin embargo, la autoridad municipal dejó claro que las reglas son las reglas y se aplican parejo. II. AVISO El episodio sin duda debe servir de llamada de atención a los empresarios del giro, a fin de actuar de forma proactiva y revisar que sus instalaciones se encuentren, en efecto, en perfectas condiciones. Porque lo ocurrido, si bien puede clasificar en la categoría de accidente, también puede ser producto de un descuido. Para fortuna de todos, las lesiones que el incidente provocó no fueron de gravedad, pero no habría que esperar a que lo sean...

III. PREOCUPANTE Llama la atención que el obispo de la Diócesis de Saltillo, Hilario González García, denunciara este domingo el segundo robo en una iglesia en lo que va del año. Y es que antes del robo registrado en la capilla de San Francisco de Asís se había denunciado –a finales de marzo pasado– otro en la capilla Divina Misericordia. Como lo ha señalado el propio prelado, el problema fundamental no son los elementos materiales sustraídos de los templos; el aspecto que más preocupa de estos hechos es la pérdida de valores que refleja. Porque cuando ya ni los lugares sagrados están a salvo, resulta urgente hacer un alto y reflexionar al respecto. IV. REACCIONAR ES OBLIGADO Con independencia de la fe a la cual cada persona se adscriba, e incluso si no profesa ninguna, este tipo de hechos debe llamar a la reflexión, pues la diferencia entre mantenerse del lado de la ley y cruzar la línea con la actividad delictiva se ubica justamente en los resortes morales que, al menos en teoría, todos los integrantes de la sociedad procuramos mantener en forma y no solamente a través de la religión. Lo peor que podemos hacer es permanecer impasibles ante este tipo de fenómenos.

V. ACLARACIÓN ELECTORAL El INE, que en Coahuila comanda Miguel Castillo Morales, emitió un comunicado para deslindarse públicamente de propaganda colocada por organizaciones y actores políticos que utilizan códigos QR vinculados al sistema “Ubica tu Casilla”. Nos dicen que la autoridad electoral consideró necesario aclarar que no participa, promueve ni autoriza mantas, lonas, espectaculares o materiales propagandísticos en los que aparezcan estos enlaces, aun cuando los códigos dirijan a plataformas oficiales del Instituto. El mensaje también incluyó un llamado a partidos y agrupaciones para evitar acciones o narrativas que puedan generar confusión entre la ciudadanía en pleno proceso electoral. VI. LOS QR Y es que detrás del tema de los códigos también hay lectura política. Porque aunque cualquier persona puede compartir el acceso a la plataforma “Ubica tu Casilla”, el problema aparece cuando algunos intentan aprovechar herramientas institucionales para aparentar cercanía o respaldo de la autoridad electoral. Nos comentan que el pronunciamiento del INE buscó marcar distancia antes de que comiencen acusaciones o simulaciones relacionadas con propaganda disfrazada de “información útil”.

VII. CONFLICTO GUINDA Tal como se comentó ayer en este espacio, lo ocurrido en San Pedro de las Colonias terminó siendo un conflicto interno entre grupos de Morena. Y es que, además de aparecer en el padrón oficial de militantes del partido, fue el propio Édgar Sánchez Garza quien confirmó públicamente que las agresiones derivan de viejas rencillas dentro de la 4T en aquel municipio. Así se cayó la narrativa impulsada por la diputada –y candidata por el distrito 4– Delia Hernández y Morena sobre un supuesto ataque orquestado desde la alianza PRI-UDC. Al final, los propios involucrados terminaron confirmando que el conflicto venía cocinándose desde dentro del mismo movimiento guinda. VIII. VERSIONES DE HUMO En el video difundido por Édgar Sánchez, el propio militante morenista relata cómo ocurrieron los hechos y sostiene que todo comenzó tras negarse a recibir propaganda de la planilla encabezada por Delia Hernández. Después, asegura, vinieron las agresiones y así el conflicto escaló por las diferencias internas que desde hace tiempo existen dentro del partido de moda en San Pedro. El caso terminó exhibiendo divisiones internas y una narrativa política construida demasiado rápido para tratar de victimizarse.

IX. IRRESPONSABILIDAD POLÍTICA Pero lo más delicado sigue siendo la irresponsabilidad mostrada por la diputada Delia Hernández al acusar una “tentativa de feminicidio”. Porque no se trata de cualquier acusación ni de una consigna de campaña, sino de un tipo penal grave. Y en un país marcado por la violencia contra las mujeres, lanzar acusaciones a la ligera, sin sustento visible y en medio de un pleito político interno, resulta no sólo ridículo, sino reprobable. Y si viene de una representante popular, se esperaría prudencia, responsabilidad y seriedad, no desesperación política ni intentos burdos de victimización ante un escenario electoral que, al parecer, no luce tan favorable como quisieran en Morena.