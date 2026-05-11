¿Vance o Rubio? Trump sopesa quién será su sucesor

Por: Katie Rogers De vez en cuando, mientras habla con funcionarios en el Despacho Oval, con amigos durante la cena o en la terraza de Mar-a-Lago, el presidente Donald Trump hace una pausa y cavila en voz alta sobre un tema que cautiva silenciosamente al Partido Republicano. ¿QUÉ OPINAS TÚ? ¿JD O MARCO? Según varias personas cercanas al presidente, Trump pregunta a sus asesores a quién prefieren, y con frecuencia reflexiona sobre la posibilidad de que el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio se presenten juntos en la misma candidatura presidencial en 2028.

Los asesores de Trump dicen que simplemente se está divirtiendo cuando encuesta a la gente, y que 2028 no está en absoluto en sus pensamientos. Aun así, sería difícil para Trump ignorar que, últimamente, los dos hombres a quienes se refiere como “niños” están adquiriendo un perfil cada vez más importante a medida que se acercan las elecciones intermedias. Esta semana, Rubio apareció en la sala de reuniones de la Casa Blanca y respondió afablemente a las preguntas sobre la guerra en Irán, que su equipo más tarde convirtió en un video digno de campaña. Luego viajó a Italia, donde visitó al papa León XIV y le regaló un balón de fútbol americano de cristal. (“Guau, OK”, dijo León, un agustino que ha hecho voto de pobreza, a Rubio, quien también es católico). Rubio también se reunió con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien, al igual que León, se ha enfrentado a las diatribas de Trump por su oposición a la guerra. A continuación, Rubio viajará a China con el presidente.

Mientras Rubio hacía todo lo posible por seducir a los periodistas en Washington, la operación política de la Casa Blanca envió a Vance a una fábrica en Des Moines para brindar apoyo a un republicano vulnerable en la Cámara, el representante Zach Nunn. Mientras estaba en el escenario, Vance se lanzó a un ataque bien perfeccionado contra las políticas del Partido Demócrata y remontó su aversión a esas políticas hasta sus propios cambios de identidad política en el pasado. “Es desgarrador para un chico que procede de una familia de demócratas sindicalistas darse cuenta de que los demócratas de hoy en día parecen preocuparse más por la transición de género que por que conserves más de ese dinero que ganaste con esfuerzo”, dijo Vance al público. Sus apariciones en duelo, cargadas de comentarios virales, han generado nuevas especulaciones sobre si Rubio podría desafiar a Vance, el presunto favorito, en una contienda por la candidatura presidencial republicana. Según varias personas cercanas a ambos, Vance y Rubio, que son amigos, no quieren que se les vea compitiendo entre sí por la candidatura presidencial de 2028. Otros dijeron que era demasiado pronto para saber cómo se perfilaría la contienda, pues habría que ver cómo le va al Partido Republicano en las elecciones intermedias de este año. “Ambos comprenden el momento”, dijo el senador Eric Schmitt, republicano por Misuri, en una entrevista a principios de año sobre la relación entre Vance y Rubio. “Se trata de un regreso histórico de un presidente que estaba fuera del cargo, que ha vuelto, y de una coalición única que, ya sabes, hizo que eso fuera posible”. Y añadió: “Creo que eso los impulsa a trabajar juntos, además de la amistad que tienen”. La Casa Blanca no hizo comentarios para este artículo. Según varias fuentes, ambos se llevan realmente bien. No es inusual verlos reír juntos en los actos de la Casa Blanca. Hablan entre ellos de deportes y de sus familias. Ambos también son muy conscientes de lo que se dice sobre sus reputaciones y sus respectivos futuros. A Rubio, que es asesor de seguridad nacional y actuó como archivista jefe durante casi un año, además de su papel como el principal diplomático del país, le gusta mostrar en su teléfono a amigos y colegas los memes que se han hecho sobre él, sobre todo los que comentan que tiene varios cargos, según una persona que lo ha visto hacerlo. Los memes abundan y han imaginado a Rubio en varios papeles nuevos, según los resultados de las decisiones de Trump. En la imaginación de internet se le ha asignado el papel de Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional; el de presidente de Venezuela; y, dado que Trump ha ordenado al Pentágono que haga públicos sus archivos sobre ovnis, el de Elliott en la película E.T. Según sus aliados, la ubicuidad de Rubio es una señal de que podría ser capaz de ampliar la base del movimiento MAGA más allá del núcleo de seguidores incondicionales de Trump, en un momento en que el Partido Republicano se enfrenta a vientos políticos adversos debido a la economía, la guerra y las tácticas agresivas para frenar la inmigración. “Es un político que podría atraer a muchos republicanos que apoyaron a Trump, pero que no estaban demasiado entusiasmados con él”, dijo Whit Ayres, encuestador republicano que trabajó en la campaña de Rubio al Senado en 2010. “Es muy bueno no solo con el inglés, sino también con el español, a la hora de enmarcar un argumento y presentarlo persuasivamente a los votantes”. Rubio también ha dicho que se retiraría si Vance decidiera presentarse: “Si JD Vance se presenta a la presidencia, será nuestro candidato y yo seré una de las primeras personas en apoyarlo”, dijo a Vanity Fair en una entrevista el año pasado. En cualquier caso, Vance tiene las de perder. Es impopular, con un índice de aprobación del 35 por ciento en la encuesta más reciente del Washington Post/ABC News/Ipsos. Pero según una encuesta de Pew realizada a principios de este año, Vance es una figura mucho más reconocible para los votantes estadounidenses que la mayoría de los demás nombres del gobierno de Trump: solo Trump y Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos, son más conocidos.

Según Pew, el 75 por ciento de los votantes republicanos tiene una opinión favorable de Vance, frente al 64 por ciento que tiene una opinión favorable de Rubio. Y el 19 por ciento de los votantes republicanos nunca ha oído hablar del secretario de Estado. Aun así, hay indicios de que algunos de ellos sienten cada vez más curiosidad por Rubio. Sarah Longwell, una estratega republicana contraria a Trump, escribió en The Atlantic en abril que los votantes están impresionados con la capacidad de Rubio para compaginar múltiples funciones a la vez. En otras palabras, todos esos memes podrían estar funcionando. “La primera línea de pensamiento entre los seguidores de Rubio es algo así: Como tiene tantos trabajos distintos, debe de ser competente”, escribió Longwell, y basó su evaluación en los grupos de discusión semanales de votantes que dirige. “Otra razón por la que a los votantes parece gustarles Rubio: le ven como el ‘adulto en la habitación’”. Pero Vance, el heredero de la base política del presidente, es la única figura del gobierno que puede hacer campaña incluso mientras ayuda a Trump a gobernar. En Iowa, el vicepresidente se reunió en privado con líderes políticos influyentes, entre ellos Jeff Kaufmann, el veterano presidente del partido estatal. “No se puede subestimar la ventaja logística de JD”, dijo Sean Spicer, exsecretario de prensa de Trump, en su pódcast de esta semana sobre la visita de Vance al estado. Spicer y otros aliados han dicho que el trabajo de Vance para destapar el fraude y el despilfarro gubernamental será popular entre los votantes, a quienes les preocupa cada vez más cómo se gasta el dinero de sus impuestos. Existen vientos en contra, como el altísimo costo, político y financiero, de la guerra en Irán. Si las elecciones intermedias no salen bien para los republicanos, Vance estaría vinculado a las políticas y decisiones de Trump de un modo en el que ningún otro posible candidato lo estaría. Aunque Vance se pronunció en contra de la decisión de Trump de atacar Irán, ahora debe defender la decisión del presidente, que es profundamente impopular entre los votantes y ha hecho subir los precios de la energía. Durante una visita a una fábrica en Des Moines, reconoció que dos ciudadanos de Iowa habían muerto por un ataque iraní con aviones no tripulados contra una base militar en Kuwait en marzo. “Tenemos que hacer que este país sea digno de ese sacrificio”, dijo Vance. Mientras hablaba, olvidó el nombre de la contrincante de Nunn y pidió ayuda “porque vamos a burlarnos un poco de ella”. Antes de viajar a Iowa, Vance apareció en una recaudación de fondos para el Comité Nacional Republicano. El vicepresidente es el presidente de finanzas de la organización, lo que, según sus aliados, lo coloca en una posición poderosa para acceder a donantes y financiación en caso de que decida presentarse.