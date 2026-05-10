Dorados blanquea a Saraperos y se queda con la serie en Chihuahua

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    Dorados blanquea a Saraperos y se queda con la serie en Chihuahua
    Saltillo dejó escapar oportunidades importantes y no pudo evitar la derrota en el Estadio Monumental. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Saltillo fue derrotado 3-0 por Dorados, resultado que representó la primera serie perdida para José Molina desde que asumió el mando tras la salida de Mendy López

Saraperos de Saltillo (5-15) no pudo seguir el ritmo que mostró un día antes y terminó cayendo 3-0 ante Dorados de Chihuahua en el tercer juego de la serie disputada en el Estadio Monumental, resultado con el que la Nave Verde sufrió su primera serie perdida bajo la dirección de José Molina.

Luego de la reacción ofensiva mostrada un día antes, Saltillo batalló para generar daño ante el pitcheo de Chihuahua y dejó escapar varias oportunidades durante el encuentro.

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Dorados tomó ventaja desde la primera entrada. Mark Contreras abrió el inning con sencillo y posteriormente Brainer Bonaci conectó cuadrangular de dos carreras por el jardín derecho para colocar el 2-0 apenas en el arranque del juego.

A pesar del golpe temprano, Wilmer Font logró asentarse sobre la loma y mantuvo a raya a la ofensiva local durante el resto de su labor. El abridor de Saraperos trabajó seis entradas y logró contener a Chihuahua, aunque la ofensiva saltillense nunca encontró respaldo suficiente.

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La Nave Verde tuvo opciones para acercarse, especialmente en la tercera y séptima entradas. Drew Stankiewicz y Brandon Villarreal ligaron imparables en el tercer episodio, pero Saltillo dejó corredores en posición de anotar tras un toque de sacrificio de Ramón Ríos y elevados de Christian Villanueva y Oscar Colás.

En la séptima, Armando Álvarez conectó sencillo y Drew Stankiewicz recibió pasaporte para colocar presión sobre el relevo de Dorados. Brandon Villarreal negoció otra base por bolas para llenar las almohadillas, pero Cole Roederer fue retirado con elevado en territorio de foul para terminar la amenaza.

El pitcheo de Chihuahua también encontró respaldo defensivo. Andrelton Simmons volvió a destacar en el cuadro con varias jugadas importantes en el campo corto, mientras Devin Smeltzer y el bullpen local lograron mantener sin carrera a Saltillo durante todo el encuentro.

En la parte baja de la octava, Dorados agregó una carrera más. Brainer Bonaci abrió con sencillo y, tras una jugada de selección y un error defensivo de Drew Stankiewicz, Chihuahua colocó corredores en posición de anotar. Juan Yepez produjo la tercera anotación con elevado de sacrificio al jardín central para sentenciar el 3-0 definitivo.

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Saraperos todavía colocó corredor en circulación en la novena entrada gracias a un sencillo de Drew Stankiewicz, pero la reacción no llegó y Alex Mejía terminó entregando el último out con elevado al jardín derecho.

Con este resultado, Saraperos perdió su primera serie desde la llegada de José Molina al timón tras la salida de Mendy López y continuará buscando regularidad en una temporada que sigue siendo complicada para la Nave Verde.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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