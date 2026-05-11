Alcalde de Saltillo endurece medidas y advierte ‘cero tolerancia’ tras accidente en antro ‘Not in the mood’

El edil informó que, aunque los lesionados no presentaron heridas de gravedad y fueron dados de alta rápidamente, se han iniciado inspecciones exhaustivas en conjunto con dependencias estatales para verificar las condiciones estructurales de todos los bares y antros de la localidad.

Tras el derrumbe de un plafón en un bar de la ciudad que dejó varios lesionados el pasado fin de semana, el alcalde de Saltillo , Javier Díaz González, sentenció que su administración mantendrá una política de “cero tolerancia” y estrictas revisiones de seguridad en estos establecimientos.

“La instrucción de nosotros es una: es cero tolerancia, nada de que soy conocido de tal y que quiero ‘charolear’ y que voy a hablar para que no me la hagan de todo. Cero tolerancia en ese sentido y una inspección de parte de nosotros”, advirtió el alcalde.

Además de los temas estructurales, bajo la supervisión de Protección Civil, la autoridad municipal vigilará estrictamente el cumplimiento de los horarios de cierre y los límites de aforo, prohibiendo cualquier situación de sobrecupo que ponga en riesgo a los asistentes.

Díaz González concluyó señalando que, si bien es válido el esparcimiento, la prioridad es la integridad de las personas: “Nuestra responsabilidad es que estas personas que tienen este tipo de negocios puedan salvaguardar la integridad de la ciudadanía”.