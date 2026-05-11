Alcalde de Saltillo endurece medidas y advierte ‘cero tolerancia’ tras accidente en antro ‘Not in the mood’

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Alcalde de Saltillo endurece medidas y advierte ‘cero tolerancia’ tras accidente en antro ‘Not in the mood’
    Autoridades municipales y estatales iniciaron revisiones a bares y antros de Saltillo para verificar condiciones estructurales, luego del incidente ocurrido el pasado fin de semana en un establecimiento de la ciudad. MARTÍN ROJAS

Las autoridades municipales también vigilarán el cumplimiento de horarios de cierre y límites de aforo en bares y centros nocturnos para evitar situaciones de sobrecupo

Tras el derrumbe de un plafón en un bar de la ciudad que dejó varios lesionados el pasado fin de semana, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, sentenció que su administración mantendrá una política de “cero tolerancia” y estrictas revisiones de seguridad en estos establecimientos.

El edil informó que, aunque los lesionados no presentaron heridas de gravedad y fueron dados de alta rápidamente, se han iniciado inspecciones exhaustivas en conjunto con dependencias estatales para verificar las condiciones estructurales de todos los bares y antros de la localidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/nuevas-rutas-alimentadoras-en-saltillo-registran-hasta-2-mil-pasajes-diarios-FF20617031

“La instrucción de nosotros es una: es cero tolerancia, nada de que soy conocido de tal y que quiero ‘charolear’ y que voy a hablar para que no me la hagan de todo. Cero tolerancia en ese sentido y una inspección de parte de nosotros”, advirtió el alcalde.

Además de los temas estructurales, bajo la supervisión de Protección Civil, la autoridad municipal vigilará estrictamente el cumplimiento de los horarios de cierre y los límites de aforo, prohibiendo cualquier situación de sobrecupo que ponga en riesgo a los asistentes.

Díaz González concluyó señalando que, si bien es válido el esparcimiento, la prioridad es la integridad de las personas: “Nuestra responsabilidad es que estas personas que tienen este tipo de negocios puedan salvaguardar la integridad de la ciudadanía”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Bares
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cortina de humo

Cortina de humo
true

¿Quiénes siguen en la lista de Estados Unidos?
true

POLITICÓN: Delia Hernández y Morena: el uso de la violencia de género como estrategia política
La programación del FINA contempla actividades artísticas que se extenderán durante varias semanas, con la intención de llevar espectáculos a colonias, ejidos y centros comunitarios de Saltillo.

Saltillo prepara seis semanas de festival con ‘La FINA’ y el ‘Fut Fest’
Saltillo dejó escapar oportunidades importantes y no pudo evitar la derrota en el Estadio Monumental.

Dorados blanquea a Saraperos y se queda con la serie en Chihuahua
Trump y Xi Jinping posando juntos en la cumbre, una imagen que ilustra la búsqueda de acuerdos en medio de las tensiones comerciales y políticas.

Por qué es importante la cumbre entre Trump y Xi, aunque parezca que no dará muchos frutos
Pese a las especulaciones sobre una posible rivalidad de cara a 2028, fuentes cercanas aseguran que JD Vance y Marco Rubio mantienen una relación de amistad y colaboración estrecha dentro del gabinete.

¿Vance o Rubio? Trump sopesa quién será su sucesor
Cloete: ocho años sin reparar el daño causado por la minería

Cloete: ocho años sin reparar el daño causado por la minería