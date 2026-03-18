Sporothrix brasiliensis, el hongo que gatos pueden transmitir a humanos

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Vida
/ 18 marzo 2026
    Sporothrix brasiliensis, el hongo que gatos pueden transmitir a humanos
    Una nueva alerta sanitaria en Sudamérica ha sido emitida por la propagación del hongo Sporothrix brasiliensis, el cual puede transmitirse de gatos a humanos. ESPECIAL
Sara Navarrete
por Sara Navarrete

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El hongo Sporothrix brasiliensis ha comenzado a transmitirse por Sudamérica y presenta un alza de contagios

Una nueva alerta sanitaria en Sudamérica ha sido emitida por la propagación del hongo Sporothrix brasiliensis, el cual puede transmitirse de gatos a humanos y causar esporotricosis, una infección que afecta principalmente la piel, pero que en casos raros puede derivar en complicaciones más graves.

El brote reciente se ha detectado en Maldonado y Rocha, al sur de Uruguay, donde se han registrado infecciones cutáneas. Ante ello, a finales de febrero, el Instituto de Higiene advirtió sobre la expansión de este hongo de origen brasileño.

https://vanguardia.com.mx/vida/la-temporada-de-alergias-se-acerca-preparate-con-estos-4-pasos-FP19613262

Este panorama también ha impactado la vigilancia epidemiológica en la región, ya que Argentina reporta un aumento de casos.

QUÉ DICE LA OMS SOBRE NUEVA AMENAZA

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta variante “provoca infecciones zoonóticas que se propagan a través de los gatos. En las zonas afectadas por esta especie en América del Sur, principalmente en Brasil, se han notificado más de 11 mil casos humanos en los últimos diez años”.

$!Sporothrix brasiliensis, el hongo que gatos pueden transmitir a humanos

FORMAS DE CONTAGIO DEL SPOROTHRIX

El Sporothrix brasiliensis se desarrolla en climas tropicales y subtropicales y se aloja principalmente en felinos. La transmisión a personas puede ocurrir por:

* Arañazos o mordeduras de gatos infectados

* Contacto directo con heridas o secreciones del animal

* Exposición a secreciones respiratorias de felinos portadores

CÓMO SE MANIFIESTA LA ENFERMEDAD Y CÓMO SE DIAGNOSTICA

La enfermedad que provoca, la esporotricosis, afecta la piel y el tejido subcutáneo, aunque en situaciones poco frecuentes puede extenderse y causar meningitis, artritis o infecciones respiratorias.

El diagnóstico se realiza mediante microscopía, histopatología o cultivo, y el tratamiento suele ser eficaz si se detecta oportunamente. Entre los principales signos de alerta destacan lesiones cutáneas, como manchas rojas o erupciones, especialmente tras el contacto con un animal infectado.

https://vanguardia.com.mx/vida/bienestar/enfermedad-renal-la-epidemia-silenciosa-CF19583177

Además, el contagio no se limita a los gatos, ya que también puede ocurrir a través de otros mamíferos o materiales contaminados, como madera, herramientas de minería o entornos afectados por inundaciones, donde se han documentado brotes en distintas regiones del mundo.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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