$!Sporothrix brasiliensis, el hongo que gatos pueden transmitir a humanos

Una nueva alerta sanitaria en Sudamérica ha sido emitida por la propagación del hongo Sporothrix brasiliensis, el cual puede transmitirse de gatos a humanos y causar esporotricosis, una infección que afecta principalmente la piel, pero que en casos raros puede derivar en complicaciones más graves. El brote reciente se ha detectado en Maldonado y Rocha, al sur de Uruguay, donde se han registrado infecciones cutáneas. Ante ello, a finales de febrero, el Instituto de Higiene advirtió sobre la expansión de este hongo de origen brasileño.

Este panorama también ha impactado la vigilancia epidemiológica en la región, ya que Argentina reporta un aumento de casos. QUÉ DICE LA OMS SOBRE NUEVA AMENAZA De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta variante “provoca infecciones zoonóticas que se propagan a través de los gatos. En las zonas afectadas por esta especie en América del Sur, principalmente en Brasil, se han notificado más de 11 mil casos humanos en los últimos diez años”.

FORMAS DE CONTAGIO DEL SPOROTHRIX El Sporothrix brasiliensis se desarrolla en climas tropicales y subtropicales y se aloja principalmente en felinos. La transmisión a personas puede ocurrir por: * Arañazos o mordeduras de gatos infectados * Contacto directo con heridas o secreciones del animal * Exposición a secreciones respiratorias de felinos portadores CÓMO SE MANIFIESTA LA ENFERMEDAD Y CÓMO SE DIAGNOSTICA La enfermedad que provoca, la esporotricosis, afecta la piel y el tejido subcutáneo, aunque en situaciones poco frecuentes puede extenderse y causar meningitis, artritis o infecciones respiratorias. El diagnóstico se realiza mediante microscopía, histopatología o cultivo, y el tratamiento suele ser eficaz si se detecta oportunamente. Entre los principales signos de alerta destacan lesiones cutáneas, como manchas rojas o erupciones, especialmente tras el contacto con un animal infectado.

Además, el contagio no se limita a los gatos, ya que también puede ocurrir a través de otros mamíferos o materiales contaminados, como madera, herramientas de minería o entornos afectados por inundaciones, donde se han documentado brotes en distintas regiones del mundo.

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