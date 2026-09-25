Talento escolar: Estudiantes crean robot guía para personas con discapacidad visual en museos

Talento escolar: Estudiantes crean robot guía para personas con discapacidad visual en museos

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Sara Navarrete
por Sara Navarrete

Génesis Flores, Kendra Rosales y Arely Oliva destacaron en la World Robot Olympiad tras ganar la etapa estatal y llegar a la fase nacional en Veracruz

Vida
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Tres alumnas de la Secundaria General No. 20 ‘Dora Madero’, ubicada en la colonia Gaspar Valdés, pusieron en alto su rendimiento académico al ganar la etapa estatal de la competencia de robótica World Robot Olympiad, lo que las llevó a figurar entre los equipos participantes a nivel nacional que se enfrentaron en Orizaba, Veracruz.

Génesis Flores, Kendra Rosales y Arely Oliva se propusieron culminar un proyecto orientado a brindar asistencia a personas con discapacidad visual. Con éxito, su iniciativa tecnológica destacó en el ámbito cultural.

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En una breve charla con VMÁS, las alumnas de tercer grado explicaron su interés por esta innovación: “Hemos visto que, durante todo nuestro proceso, hay muchas personas con discapacidad tanto auditiva como visual. Entonces, lo que queremos es brindarles apoyo”, comentaron.

ENTRE ROBÓTICA Y CULTURA

La propuesta consta de un robot que apoya a las personas ciegas en sus recorridos por los museos mediante un dispositivo móvil con audio que describe las obras, ofrece reseñas y comparte comentarios sobre las piezas.

$!El dispositivo ideado por las estudiantes orienta a personas con discapacidad visual durante recorridos por museos, narrando detalles y reseñas de las obras.
El dispositivo ideado por las estudiantes orienta a personas con discapacidad visual durante recorridos por museos, narrando detalles y reseñas de las obras. HÉCTOR GARCÍA

Durante la fase de creación, las estudiantes encararon desafíos complejos de programación y armado del robot. Sin embargo, pese a las dificultades, las jóvenes pudieron alcanzar su meta gracias al trabajo en equipo y al respaldo mutuo.

“Elaborar el robot sí nos costó mucho porque, al principio, no sabíamos nada. Empezamos a armarlo y fuimos afinando la programación [...] De repente teníamos problemas con los sensores, ya que a veces estaban desalineados, por lo que debíamos revisar el código para ajustarlos y que pudiera funcionar”, relataron.

Previo al producto final, se realizaron prototipos de diferentes tamaños y funciones que derivaron en el diseño presentado en la competencia.

$!A pesar de enfrentar fallas en los sensores y ajustes en el código, las jóvenes lograron concretar su proyecto tecnológico gracias al trabajo en equipo.
A pesar de enfrentar fallas en los sensores y ajustes en el código, las jóvenes lograron concretar su proyecto tecnológico gracias al trabajo en equipo. HÉCTOR GARCÍA

INNOVACIÓN PURA

De acuerdo con el testimonio de Flores, Rosales y Oliva, en la competencia se observaron ideas ingeniosas que demostraban un buen desempeño por parte de los otros equipos.

Debido a la temática que planteaba el certamen, cada proyecto se vinculaba con el bienestar. En este sentido, hubo propuestas enfocadas en el medio ambiente y el cuidado de las áreas verdes.

APRENDIZAJES Y PROYECCIÓN

Las tres jóvenes fueron invitadas a formar parte del club de robótica de la secundaria debido a su buen desempeño escolar. Derivado de ello y de esta reciente experiencia, aprendieron que, pese a los resultados, lo que importa es la convivencia, además de que su esfuerzo las puede llevar más lejos de lo que imaginan.

$!Impulsadas por su desempeño académico, las estudiantes buscan inspirar a más jóvenes a incursionar en campos como la robótica y la ingeniería.
Impulsadas por su desempeño académico, las estudiantes buscan inspirar a más jóvenes a incursionar en campos como la robótica y la ingeniería. HÉCTOR GARCÍA

En el futuro, las estudiantes podrían desarrollarse en diversos campos de su interés como ingeniería informática, administración de empresas, robótica y contaduría, revelaron para esta casa editorial.

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Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

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