Talento escolar: Estudiantes crean robot guía para personas con discapacidad visual en museos

Tres alumnas de la Secundaria General No. 20 ‘Dora Madero’, ubicada en la colonia Gaspar Valdés, pusieron en alto su rendimiento académico al ganar la etapa estatal de la competencia de robótica World Robot Olympiad, lo que las llevó a figurar entre los equipos participantes a nivel nacional que se enfrentaron en Orizaba, Veracruz. Génesis Flores, Kendra Rosales y Arely Oliva se propusieron culminar un proyecto orientado a brindar asistencia a personas con discapacidad visual. Con éxito, su iniciativa tecnológica destacó en el ámbito cultural.

En una breve charla con VMÁS, las alumnas de tercer grado explicaron su interés por esta innovación: “Hemos visto que, durante todo nuestro proceso, hay muchas personas con discapacidad tanto auditiva como visual. Entonces, lo que queremos es brindarles apoyo”, comentaron. ENTRE ROBÓTICA Y CULTURA La propuesta consta de un robot que apoya a las personas ciegas en sus recorridos por los museos mediante un dispositivo móvil con audio que describe las obras, ofrece reseñas y comparte comentarios sobre las piezas.

Durante la fase de creación, las estudiantes encararon desafíos complejos de programación y armado del robot. Sin embargo, pese a las dificultades, las jóvenes pudieron alcanzar su meta gracias al trabajo en equipo y al respaldo mutuo. “Elaborar el robot sí nos costó mucho porque, al principio, no sabíamos nada. Empezamos a armarlo y fuimos afinando la programación [...] De repente teníamos problemas con los sensores, ya que a veces estaban desalineados, por lo que debíamos revisar el código para ajustarlos y que pudiera funcionar”, relataron. Previo al producto final, se realizaron prototipos de diferentes tamaños y funciones que derivaron en el diseño presentado en la competencia.

INNOVACIÓN PURA De acuerdo con el testimonio de Flores, Rosales y Oliva, en la competencia se observaron ideas ingeniosas que demostraban un buen desempeño por parte de los otros equipos. Debido a la temática que planteaba el certamen, cada proyecto se vinculaba con el bienestar. En este sentido, hubo propuestas enfocadas en el medio ambiente y el cuidado de las áreas verdes. APRENDIZAJES Y PROYECCIÓN Las tres jóvenes fueron invitadas a formar parte del club de robótica de la secundaria debido a su buen desempeño escolar. Derivado de ello y de esta reciente experiencia, aprendieron que, pese a los resultados, lo que importa es la convivencia, además de que su esfuerzo las puede llevar más lejos de lo que imaginan.