¿Tienes insomnio? Estas pueden ser las razones y así hay que solucionarlo

TE PUEDE INTERESAR: 75 % de los casos de cáncer infantil inician su tratamiento en etapas avanzadas

Si de prevención se trata, ajustes en los hábitos pueden jugar un papel importante, tales como:

-Ser constante en las horas para acostarse y despertarse. Así sea entre semana y fines de semana.

-Realizar actividad física.

-Evitar o limitar las siestas.

-Evitar las comidas pesadas antes de acostarse.

-Evitar la cafeína, alcohol y nicotina.

-Procurar que el dormitorio sea un sitio cómodo.

-Procurar la relajación previo a acostarse, tomar un baño caliente, leer o escuchar música suave.

La opinión de la comunidad

Sobre este tema, a través de Facebook Vanguardia abrió una encuesta para conocer la opinión de los saltillenses respecto a la falta de sueño. La pregunta concreta fue: ¿Qué recomendaciones le darías a quienes no pueden dormir?

Entre los comentarios, destacaron aquellos en los que usuarios expusieron los motivos por los que ellos no pueden dormir, así como la sugerencia de acudir con algún especialista de la salud para encontrar el problema de raíz.

“Yo por mucho tiempo no podía dormir, empecé por checar lo que comía. Me di cuenta que si tomaba refresco o agua de bebida en polvo o azúcar o plátano, no dormía nada. Terminé por no comer nada de eso y hoy duermo muy bien”, escribió una usuaria.