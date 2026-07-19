Tres libros para crear hábitos saludables y mejorar el bienestar

Los hábitos forman parte de la vida cotidiana. Son acciones que realizamos día tras día, muchas veces de manera automática, hasta convertirse en parte de nuestra rutina. Cuando estos hábitos son positivos, pueden aportar beneficios importantes para la salud física y mental. Además, ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, prevenir enfermedades crónicas y aumentar los niveles de energía. Asimismo, favorecen una mayor productividad mediante acciones sencillas como levantarse más temprano, dedicar algunos minutos al ejercicio o mantener una alimentación balanceada. Estas prácticas también contribuyen a mejorar la salud mental, reducir el estrés y fortalecer la autoestima. Incluso actividades tan simples como tender la cama pueden marcar una diferencia en el desarrollo del día.

Si buscas aprender más sobre la creación de hábitos saludables, vivir el presente y comprender cómo estas acciones impactan la vida diaria, estas son tres recomendaciones de lectura. La primera es “Tiende tu cama”, del autor William H. McRaven, publicada en 2017. En este libro comparte su experiencia tras sufrir un grave accidente en paracaídas y explica cómo las pequeñas acciones le permitieron sobreponerse a la adversidad y no darse por vencido.

El autor también plantea que tender la cama cada mañana representa la primera tarea cumplida del día. Esa sensación de logro genera orgullo y motiva a cumplir un objetivo tras otro, lo que puede traducirse en el cumplimiento de metas tanto a corto como a largo plazo. La segunda recomendación es “Hábitos Atómicos”, del autor estadounidense James Clear. A través de ideas sustentadas en investigaciones científicas, el libro explica cómo transformar pequeños hábitos cotidianos para generar cambios positivos en la vida. “Recomiendo Hábitos Atómicos de James Clear porque, en lugar de enfocarse únicamente en grandes metas, te enseña a dividirlas en tareas pequeñas, sencillas y fáciles de incorporar a tu rutina diaria. Lo que más me gustó es que da herramientas muy prácticas para hacer esos cambios poco a poco, de manera que se vuelvan parte de tu vida. Además, te hace ver que son esos pequeños hábitos, repetidos de forma constante, los que con el tiempo producen cambios significativos. Creo que eso hace que las metas se sientan mucho más alcanzables y sostenibles a largo plazo”, Yessenia Luna integrante del taller de lectura “Yo soy arte Saltillo”.

La última recomendación es “El poder del ahora”, del autor alemán Eckhart Tolle, quien además es guía espiritual. En esta obra busca generar una experiencia transformadora para los lectores y ofrecer una nueva forma de entender el presente. “Para mí, ‘El poder del ahora’ me hace darme cuenta de cuánto tiempo pasamos atrapados en la cabeza y en preocupaciones que ni siquiera están pasando. Te invita a vivir más en el presente, a tomarte la vida con más calma y con conciencia; todo eso se puede lograr solo si lo conviertes en un hábito”, comentó Perla Luna, lectora del club “Yo soy arte Saltillo”.

Crear hábitos y generar cambios positivos requiere constancia. Mantener una rutina y repetir pequeñas acciones de forma consistente es uno de los elementos clave para que estos cambios permanezcan a lo largo del tiempo.