Unos días con Bobby, una respuesta de amor que se transformó en un fiel compañero

Su experiencia personal con el cáncer, el duelo; su manera de ver la vida, acompañar y abrazar a los pacientes y sus familiares, son el ejemplo vivo de la resiliencia, empatía y corazón por ayudar a quienes más lo necesitan. Ella, es un abrazo cálido al alma de quien la conoce, y Bobby, es el fiel amigo no solo de Silvia, sino de todos aquellos que lo necesitamos.

Yo tuve mi primer cáncer en el año 1997, cuando tenía 37 años, y mi hijo Francisco tenía 7 años, entonces cuando él entra a la habitación del hospital, me mira y se queda mirando con cara de susto a esa torre, donde está la medicación, el porta suero, entonces le decía “amor, ¿qué pasó? No te entiendo”, entonces me dice “eso, eso, eso” y me señaló el porta suero y mi respuesta de madre, definitivamente, porque no sé cómo se me ocurrió, le dije “no, mi amor, no te das cuenta, es un lindo perrito, mírale sus orejas robóticas, mira el rabo y acá arriba está la cajita dónde está mi comida, y tú sabes él se llama Bobby y no se mueve de mi lado, está todo el tiempo conmigo”.

Después le dije “Bobby quiere pasear, paseamos por el piso del hospital y así nos cuentas a Bobby y a mí cómo te fue en el colegio el día de hoy”; entonces cada vez que mi hijo iba, Bobby era un elemento, el articulador y el canal para que yo le pudiera explicar a este niño de siete años lo que era el cáncer.

Se lo expliqué con una figura y también con su juego de Serpientes y Escaleras, en el que a veces avanzas tres a veces, te quedas en el mismo sitio o retrocedes, a veces terminas el juego o a veces no lo terminas; también se lo expliqué con el mar, que a veces está muy tranquilo o puede estar muy inquieto. Entonces yo le iba conversando y le iba contando mucho para que él entendiera la enfermedad.

Un día llega y me saluda a mí, pero no saluda a Bobby, entonces le pregunté, “¿por qué no saludaste a Bobby?”, y me dijo, “no, porque tú me has dicho que él te está cuidando y yo veo que está llena tu boca de llagas” y yo le dije, “te he dicho que hay días buenos, hay días más o menos buenos, y este es un día malo, pero Bobby está a mi lado, no me deja y me da toda la meditación para yo poder superar este día”.

Entonces me dan el alta, pero Francisco ya entendía qué pasaba con esta enfermedad. Después tuve una recaída, me internaron por emergencia con la quimioterapia y todo, pero él ya entendía cuál era el proceso porque le hablé en su código, eso es sumamente importante, hablar con los chicos, los niños y jóvenes en su idioma.