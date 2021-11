‘Influencer’ rifa camioneta... y su mamá se la gana

Tras este suceso, la influencer fue blanco de miles de críticas, por lo que publicó otro video para aclarar lo sucedido:

“Ayer yo estaba muy consternada porque conozco el potencial que las redes sociales tienen: sé de esta cultura de cancelación y sé que las personas están en busca del error, y precisamente por eso hicimos un trabajo que fue muy pesado con esta rifa; pesado me refiero a que hubo mucha gente de por medio, muchos días de trabajo, mucha friega. Entonces, eso se hizo con la intención de que no hubiera ningún error”, señaló.

Asimismo, Lore dijo que la rifa se hizo por medio de la Lotería Nacional “con un objetivo muy importante: al ser una rifa macro, de un premio muy grande, decidimos hacerlo por la Lotería. ¿Cómo explico que la Lotería Nacional no depende de mí? Si supiera quién iba a ganar, hubiera comprado boleto para los 21 millones de pesos o para todos los premios; es algo que yo no controlo, que yo no sé quién va a ganar”.

“Esto me hace pensar en el primer acierto: haber hecho un sorteo que no fuera hecho por nosotros, sino que jugara con la Lotería. Lo segundo es que se está confundiendo un poquito la cosa, porque las personas que compraron boleto para participar en la rifa, lo que compraron fue una participación para la rifa, que incluía 3 numeraciones. Si compraste un boleto y se te entregaron tus participaciones, jugaste ayer con la Lotería Nacional”, añadió.

Luego, Garza aseveró que no había manera “que yo pudiera saber qué números iban a salir en la Lotería Nacional. Tampoco existe manera que vaya al pasado y modifiqué la compra de un boleto: el boleto ganador fue comprado el día 21 de octubre y la rifa fue el 26 de octubre”.

