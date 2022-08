Se trata de Borja Escalona , quien estaba en una trasmisión en vivo, mientras recorría las calles del municipio de Vigo , en la provincia de Pontevedra , en Galicia , cuando decidió comer algo en el famoso restaurante A tapa do barril.

Sin embargo, la mujer le ratificó que debía pagar porque él nunca le había advertido que no iba hacerlo, además, ella solo era una trabajadora y los temas de publicidad debían acordarse con los dueños.

El sujeto insistió en que no tenía por qué pagar y le manifestó a la empleada que, si pagaba, llegaría a la cuenta del restaurante una factura por 2 mil 500 euros por publicidad.

“Te va a salir un pelín más caro... Les va a llegar una factura de la promoción que acabo de hacer, que son 2 mil 500 euros”, aseveró.

Finalmente, el ‘youtuber’ pagó la cuenta, no quiso recibir el dinero del cambio y pidió a sus seguidores que no hicieran una mala reseña del lugar en Google, lo que provocó un efecto contrario, pues tras la transmisión en vivo de Borja, cientos de internautas criticaron A tapa do barril.

VERSIÓN DEL RESTAURANTE

Tras el ciberacoso, el establecimiento dio su versión de los hechos y lamentó que haya personas que hablen mal del lugar sin siquiera haber probado las empanadillas.

