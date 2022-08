La influencer y reina del Carnaval de Veracruz, Yeri MUA, se dio cuenta de que todos los mexicanos hemos sufrido, alguna vez en la vida, porque la fotografía de nuestra identificación oficial no sale como esperábamos.

Ya sea por las horas de espera, lo rápido de la toma o demasiado brillo en la imagen, todas y todos hemos conocido a alguien que no sale nada bien en la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE).

Pues la excéntrica Yeri MUA se lanzó en contra del personal de un módulo del INE durante una transmisión en vivo, pues aseguró que editaron su foto para que saliera “fea”.

“Se me arruinó mi pinc** día con esta identificación. En serio, esta foto yo creo que me la editaron para verme así de mal, yo no me veo así de fea, yo no estoy así de fea, la neta. Me la editaron para ver así de fea, por que yo fea no soy. O sea, yo seré lo que sea, pero fea no soy. Vean la miseria de foto que me tomaron”, mencionó.

