La nueva Secretaría de Gobernación: ¿por qué mover a Sánchez Cordero en este momento?

Estas semanas ocurrió un cambio muy importante en la mesa de ajedrez de López Obrador que considero que no se le ha tomado la importancia suficiente. La ministra Olga Sánchez Cordero volvió al Senado de la República como presidenta, recordemos que había entrado al Senado en la elección del 2018 y pidió licencia para ocupar el puesto de Secretaria de Gobernación.

Sin duda, me encanta que una mujer presida el Senado de la República, creo que llevamos buena racha en brindarle espacios de poder a las mujeres. Pero, ¿por qué ahora mover a Sánchez Cordero de Segob? No olvidemos que la Segob es la Secretaría más importante, si bien López Obrador la redujo bastante, con Peña Nieto veía los temas de seguridad hasta la política interior, pasando por derechos humanos y comunicación social, sigue siendo el espacio que sigue después de la silla presidencial. Los movimientos ahí no deben tomarse a la ligera.

Tal vez la respuesta a esta pregunta se encuentra en quién llegó a la Secretaria de Gobernación a sustituir a Sánchez Cordero. Se habla que era el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. No era solo el gobernador de Tabasco es el primo hermano de López Obrador y tiene una amplia trayectoria política, 25 años en el PRI a la cual renunció para unirse al PRD por el partido que fue diputado local y diputado federal durante el 2009-2012 donde fungió como coordinador parlamentario, fue Senador en el 2014 y llegó como gobernador de Tabasco en 2019, tras la elección del 2018. En resumen, esto significa complicidad con López Obrador y un lazo muy fuerte (sanguíneo), así como muchísima experiencia en el análisis, manejo y cabildeo de actores políticos y sociales. Si esto lo extrapolamos a los temas de derechos humanos que se trabajan dentro de la Segob o del análisis que se hace sobre las realidades políticas y sociales de cada uno de los estados, puede ser un arma letal.

Por otro lado, Sánchez Cordero se había caracterizado por lealtad al Presidente, pero mesura en ciertos temas álgidos. Ahora bien, a la mitad del sexenio ya sabemos el poder político que ha adquirido Santiago Nieto y la Unidad de Fiscalización. El control del poder absoluto que busca López Obrador necesita la información de la Segob para dar los tiros de precisión a través de Santiago Nieto, como lo ha venido haciendo.

En este orden de ideas, me parece preocupante la llegada de un actor como Adán Augusto López a Segob que sigue siendo la maquinaria más fuerte de política interior y que tiene la posibilidad de ejercer control tanto de recursos económicos y de información; si no estamos atentos se puede convertir en una máquina de persecución política y control absoluto del poder por parte del equipo de AMLO. Nada bueno para la democracia de México.

Los próximos meses serán muy importantes en el reacomodo, una vez que empezaron las sesiones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, la primera prueba ya está ahí con la Ley de Revocación de mandato discutiéndose en el Poder Legislativo. El rol de la oposición y de nosotros como ciudadanas y ciudadanos alzando la voz será primordial. Estemos atentos, nuestra chamba de #CiudadanosdeTiempoCompleto se necesita más que nunca.