A 46 años de su fundación, ramosarizpenses destacan orgullo e identidad

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco del 46 aniversario de Ramos Arizpe como ciudad, habitantes del municipio compartieron el orgullo que sienten por formar parte de una comunidad que, señalaron, mantiene vivas sus tradiciones, su identidad y el sentido de cercanía entre las familias. Durante las actividades conmemorativas y la entrega de la Presea Miguel Ramos Arizpe, ciudadanos coincidieron en que el crecimiento industrial y urbano del municipio no ha dejado de lado las costumbres y raíces que distinguen a la ciudad.

“Ver cómo ha crecido Ramos Arizpe nos llena de orgullo. Aquí nacimos, aquí crecieron nuestros hijos y aquí seguimos construyendo recuerdos. Es una ciudad que conserva sus raíces y al mismo tiempo sigue avanzando”, expresó Gloria Elena Tostado. Los asistentes destacaron elementos tradicionales como el pan de pulque, los tamales y las actividades familiares que continúan formando parte de la vida cotidiana del municipio.

“Lo bonito de Ramos Arizpe es que todavía se siente esa cercanía entre la gente. Conserva sus tradiciones, su ambiente familiar y ese orgullo que todos sentimos cuando decimos de dónde somos”, comentó Yolima Peña Guardiola. Asimismo, señalaron que las celebraciones por el aniversario también permiten reconocer a ciudadanos y personajes que han contribuido al desarrollo de Ramos Arizpe en distintos ámbitos. “Ramos Arizpe tiene historia, tiene cultura y tiene gente muy valiosa. Da gusto ver cómo se reconoce a quienes han dejado huella y cómo las nuevas generaciones también sienten amor por esta tierra”, afirmó Ruperto de la Garza.

Según el Ayuntamiento, las actividades por el aniversario buscan fortalecer el sentido de pertenencia y recordar la historia de una ciudad que continúa creciendo en población, industria y desarrollo económico.

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