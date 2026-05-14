A 46 años de su fundación, ramosarizpenses destacan orgullo e identidad

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Coahuila
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    A 46 años de su fundación, ramosarizpenses destacan orgullo e identidad
    Yolima Peña Guardiola destacó que una de las características que más aprecia del municipio es el ambiente familiar y la cercanía entre las personas. CORTESÍA

Habitantes de Ramos Arizpe compartieron recuerdos, tradiciones y el sentido de pertenencia que mantiene la ciudad en su aniversario

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco del 46 aniversario de Ramos Arizpe como ciudad, habitantes del municipio compartieron el orgullo que sienten por formar parte de una comunidad que, señalaron, mantiene vivas sus tradiciones, su identidad y el sentido de cercanía entre las familias.

Durante las actividades conmemorativas y la entrega de la Presea Miguel Ramos Arizpe, ciudadanos coincidieron en que el crecimiento industrial y urbano del municipio no ha dejado de lado las costumbres y raíces que distinguen a la ciudad.

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“Ver cómo ha crecido Ramos Arizpe nos llena de orgullo. Aquí nacimos, aquí crecieron nuestros hijos y aquí seguimos construyendo recuerdos. Es una ciudad que conserva sus raíces y al mismo tiempo sigue avanzando”, expresó Gloria Elena Tostado.

Los asistentes destacaron elementos tradicionales como el pan de pulque, los tamales y las actividades familiares que continúan formando parte de la vida cotidiana del municipio.

$!Gloria Elena Tostado compartió que ver el crecimiento de Ramos Arizpe le genera orgullo por las raíces y tradiciones que aún conserva la ciudad.
Gloria Elena Tostado compartió que ver el crecimiento de Ramos Arizpe le genera orgullo por las raíces y tradiciones que aún conserva la ciudad. CORTESÍA

“Lo bonito de Ramos Arizpe es que todavía se siente esa cercanía entre la gente. Conserva sus tradiciones, su ambiente familiar y ese orgullo que todos sentimos cuando decimos de dónde somos”, comentó Yolima Peña Guardiola.

Asimismo, señalaron que las celebraciones por el aniversario también permiten reconocer a ciudadanos y personajes que han contribuido al desarrollo de Ramos Arizpe en distintos ámbitos.

“Ramos Arizpe tiene historia, tiene cultura y tiene gente muy valiosa. Da gusto ver cómo se reconoce a quienes han dejado huella y cómo las nuevas generaciones también sienten amor por esta tierra”, afirmó Ruperto de la Garza.

$!Ruperto de la Garza señaló que las celebraciones por el aniversario también permiten reconocer la historia y a quienes han contribuido al desarrollo de Ramos Arizpe.
Ruperto de la Garza señaló que las celebraciones por el aniversario también permiten reconocer la historia y a quienes han contribuido al desarrollo de Ramos Arizpe. CORTESÍA

Según el Ayuntamiento, las actividades por el aniversario buscan fortalecer el sentido de pertenencia y recordar la historia de una ciudad que continúa creciendo en población, industria y desarrollo económico.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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