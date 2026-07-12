¿A cuánto asciende la deuda de Alonso Ancira por el caso Agronitrogenados?

De acuerdo con un comunicado emitido por la institución, el monto de la reparación del daño fue determinado con base en un avalúo realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), el cual estableció que el valor de una planta nueva ascendía a 58 millones 335 mil 960 dólares. En contraste, Pemex pagó 275 millones de dólares por Agronitrogenados, lo que representó un sobreprecio de 216 millones 664 mil 40 dólares.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Alonso Ancira aún mantiene pendiente el pago de 112 millones 497 mil 990 dólares, correspondiente al tercer y último compromiso económico derivado del acuerdo reparatorio por la compra de la planta de fertilizantes Agronitrogenados por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Con base en esa cantidad, Ancira promovió un acuerdo reparatorio que fue aprobado por el Consejo de Administración de Pemex. El convenio contempló el pago de la reparación del daño en tres exhibiciones.

El primer pago, por 50 millones con 40 dólares, fue cubierto el 30 de noviembre de 2021, mientras que el segundo, por 54 millones 166 mil 10 dólares, se liquidó el 30 de noviembre de 2022. Sin embargo, el tercer pago, por 112 millones 497 mil 990 dólares, que debía efectuarse el 30 de noviembre de 2023, no fue realizado.

Como garantía del cumplimiento del convenio, Ancira ofreció el 99 por ciento de las acciones de Grupo Acerero del Norte, además de cuatro hornos y tres inmuebles.

Ante el incumplimiento del último pago, la FGR solicitó el 5 de diciembre de 2023 la reanudación del proceso penal correspondiente.

Posteriormente, Ancira argumentó que no pudo cubrir el adeudo debido a un proceso de capitalización y reestructura financiera de su empresa, por lo que solicitó una prórroga para cumplir con la obligación. El nuevo plazo quedó establecido para el 30 de noviembre de 2024.

No obstante, la Fiscalía precisó que el 12 de junio de 2024 un juez de control reservó la aprobación definitiva del convenio, al considerar que existía una suspensión derivada de un juicio de amparo promovido por Emilio “N”. En consecuencia, determinó que no podía emitirse una resolución definitiva mientras dicho recurso permaneciera pendiente.